PSV meldt zich opnieuw voor verdediger die afgelopen winter in beeld was

Foto: © Imago/realtimes
Niels Hassfeld
27 augustus 2025, 10:42   Bijgewerkt: 12:02

PSV hoopt zich in de slotfase van de zomerse transferperiode te versterken met Anass Salah-Eddine, meldt het Eindhovens Dagblad. De regerend landskampioen had de linksback afgelopen winter ook al op de korrel, maar destijds koos hij voor AS Roma. Na een halfjaar mag hij daar alweer vertrekken.

PSV hoopte afgelopen winter de linksbackpositie te versterken na het vertrek van Matteo Dams naar Saudi-Arabië. De Eindhovenaren kwamen daarvoor uit bij Souffian El Karouani van FC Utrecht en Salah-Eddine van FC Twente. Waar de Domstedelingen hun verdediger niet wilden laten gaan, maakte de back van de Tukkers de overstap naar AS Roma.

Deze zomer hoopt PSV alsnog een linksback aan de selectie toe te voegen. Eerder werden de Eindhovenaren in verband gebracht met Niels Nkounkou van Eintracht Frankfurt, maar die transfer kwam er niet van. Inmiddels heeft de kampioen het oog laten vallen op Salah-Eddine. De verdediger komt bij AS Roma weinig aan spelen toe en wordt in het Philips Stadion gezien als ‘uitstekende kracht’. Gianluca Di Marzio meldde dinsdag al dat de Romeinen hebben besloten dat Salah-Eddine na een halfjaar alweer mag vertrekken.

Volgens het ED heeft PSV zich eerder al gemeld voor de verdediger en wil het hem graag op huurbasis terug naar Nederland halen. Op die manier zal hij de ontwikkeling van de negentienjarige Eus Waayers niet in de weg zitten. Naast PSV heeft Salah-Eddine ook de optie om in Italië te blijven. Naar verluidt heeft Torino hem namelijk ook op de korrel.

Naast Torino flink wat meer concurrentie

PSV heeft in de strijd om Salah-Eddine naast Torino nog flink wat meer concurrentie. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf weet op X te melden dat er 'geduchte concurrentie' is voor de Eindhovenaren. Want naast Torino zijn ook FC Porto, LOSC Lille, Nottingham Forest, Celtic en Weder Bremen geïnteresseerd in de 23-jarige vleugelverdediger.

