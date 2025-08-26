'Roma neemt na zes maanden bikkelhard besluit over Anass Salah-Eddine'

mag na een halfjaar alweer vertrekken bij AS Roma. Dat meldt de doorgaans betrouwbare Italiaanse transferjournalist Gianluca di Marzio althans op zijn blog.

De 23-jarige Salah-Eddine maakte in de wintermaanden van het voorbije seizoen een fraaie overstap van FC Twente naar AS Roma. Vooral de Tukkers deden uitstekende zaken: de linksback werd een jaar eerder voor een zacht prijsje van 750 duizend euro overgenomen van Ajax en leverde nu meer dan het tienvoudige op: 8,5 miljoen euro. Salah-Eddine zette in Rome zijn handtekening onder een contract tot medio 2028.

Onder toenmalig Roma-trainer Claudio Ranieri kwam Salah-Eddine in zijn eerste halfjaar nauwelijks in actie: de verdediger werd helemaal niet ingeschreven voor de Europa League en na de uitwedstrijd bij Empoli (0-1 winst) op 9 maart, zijn derde officiële optreden namens de Romeinen, kwam de linksback ook in competitieverband niet meer in actie.

Ranieri maakte deze zomer plaats voor Gian Piero Gasperini, die als trainer van Atalanta Bergamo grote successen vierde. Ook onder Gasperini komt Salah-Eddine er tot op heden niet aan te pas. De vleugelverdediger ontbrak tijdens de laatste oefenwedstrijden van de voorbereiding al in de wedstrijdselectie en was er afgelopen zaterdag ook niet bij toen de Giallorossi het seizoen openden met een 1-0 thuiszege op Bologna.

Di Marzio schrijft op zijn blog dat Salah-Eddine gereed is om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten in Rome. 'Verscheidene clubs' zouden interesse tonen in de geboren Amsterdammer, die afgelopen zomer deel uitmaakte van de EK-selectie van Jong Oranje. De transferjournalist noemt twee gegadigden bij naam: "Torino heeft momenteel een voorsprong op Werder Bremen", aldus Di Marzio.