'Roma neemt na zes maanden bikkelhard besluit over Anass Salah-Eddine'

Anass Salah-Eddine mag na een halfjaar alweer vertrekken bij AS Roma. Dat meldt de doorgaans betrouwbare Italiaanse transferjournalist Gianluca di Marzio althans op zijn blog.
De 23-jarige Salah-Eddine maakte in de wintermaanden van het voorbije seizoen een fraaie overstap van FC Twente naar AS Roma. Vooral de Tukkers deden uitstekende zaken: de linksback werd een jaar eerder voor een zacht prijsje van 750 duizend euro overgenomen van Ajax en leverde nu meer dan het tienvoudige op: 8,5 miljoen euro. Salah-Eddine zette in Rome zijn handtekening onder een contract tot medio 2028.
Onder toenmalig Roma-trainer Claudio Ranieri kwam Salah-Eddine in zijn eerste halfjaar nauwelijks in actie: de verdediger werd helemaal niet ingeschreven voor de Europa League en na de uitwedstrijd bij Empoli (0-1 winst) op 9 maart, zijn derde officiële optreden namens de Romeinen, kwam de linksback ook in competitieverband niet meer in actie.
Ranieri maakte deze zomer plaats voor Gian Piero Gasperini, die als trainer van Atalanta Bergamo grote successen vierde. Ook onder Gasperini komt Salah-Eddine er tot op heden niet aan te pas. De vleugelverdediger ontbrak tijdens de laatste oefenwedstrijden van de voorbereiding al in de wedstrijdselectie en was er afgelopen zaterdag ook niet bij toen de Giallorossi het seizoen openden met een 1-0 thuiszege op Bologna.
Di Marzio schrijft op zijn blog dat Salah-Eddine gereed is om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten in Rome. 'Verscheidene clubs' zouden interesse tonen in de geboren Amsterdammer, die afgelopen zomer deel uitmaakte van de EK-selectie van Jong Oranje. De transferjournalist noemt twee gegadigden bij naam: "Torino heeft momenteel een voorsprong op Werder Bremen", aldus Di Marzio.
Tja Ajax heeft geen geduld. Bij Ajax zijn ze nog niet gewend aan de huidige status. Opleiden, inkopen doorontwikkelen en met winst verkopen. Punten verspelen, leergeld betalen, geen kampioen worden maar investeren. Zijn ze niet goed in. Met een dikke portemonnee spelers halen die al te goed zijn voor de NLcompetitie het Overmars model heeft ze lui en arrogant gemaakt. Ze betalen liever 5mln salaris voor Henderson en het probleem bestaat nog steeds.
Zelfs met de afgelopen slechte jaren is Ajax nog steeds ver weg de rijkste club van Nederland Ajax 170 PSV 140 En Feyenoord 130 miljoen euro's dus zo slecht doen ze het nog niet. Geen enkele club verkoopt alle spelers met dikke winst en helaas slagen niet alle Nederlandse spelers bij hun clubs in Europa. In dit geval was deze jongen bij Ajax al gewogen en te licht bevonden. Twente heeft goeie zaken gedaan. Maar het mag toch geen verrassing zijn dat hij in Rome dan niet slaagt. @Hurricane @12deman jullie opmerking klopt dus niet helemaal
