'Roma neemt na zes maanden bikkelhard besluit over Anass Salah-Eddine'

Anass Salah-Eddine AS Roma
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
26 augustus 2025, 13:17

Anass Salah-Eddine mag na een halfjaar alweer vertrekken bij AS Roma. Dat meldt de doorgaans betrouwbare Italiaanse transferjournalist Gianluca di Marzio althans op zijn blog.

De 23-jarige Salah-Eddine maakte in de wintermaanden van het voorbije seizoen een fraaie overstap van FC Twente naar AS Roma. Vooral de Tukkers deden uitstekende zaken: de linksback werd een jaar eerder voor een zacht prijsje van 750 duizend euro overgenomen van Ajax en leverde nu meer dan het tienvoudige op: 8,5 miljoen euro. Salah-Eddine zette in Rome zijn handtekening onder een contract tot medio 2028.

Onder toenmalig Roma-trainer Claudio Ranieri kwam Salah-Eddine in zijn eerste halfjaar nauwelijks in actie: de verdediger werd helemaal niet ingeschreven voor de Europa League en na de uitwedstrijd bij Empoli (0-1 winst) op 9 maart, zijn derde officiële optreden namens de Romeinen, kwam de linksback ook in competitieverband niet meer in actie.

Ranieri maakte deze zomer plaats voor Gian Piero Gasperini, die als trainer van Atalanta Bergamo grote successen vierde. Ook onder Gasperini komt Salah-Eddine er tot op heden niet aan te pas. De vleugelverdediger ontbrak tijdens de laatste oefenwedstrijden van de voorbereiding al in de wedstrijdselectie en was er afgelopen zaterdag ook niet bij toen de Giallorossi het seizoen openden met een 1-0 thuiszege op Bologna.

Di Marzio schrijft op zijn blog dat Salah-Eddine gereed is om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten in Rome. 'Verscheidene clubs' zouden interesse tonen in de geboren Amsterdammer, die afgelopen zomer deel uitmaakte van de EK-selectie van Jong Oranje. De transferjournalist noemt twee gegadigden bij naam: "Torino heeft momenteel een voorsprong op Werder Bremen", aldus Di Marzio.

Brobbey is veeleisend en wil naar slechts twee verschillende oorden transfereren

Brobbey is veeleisend en wil naar slechts twee verschillende oorden transfereren

Ajax-spits Brian Brobbey

Interesse voor Brobbey neemt enorm toe: spits van Ajax kan naar de Premier League

Tyrell Malacia voorafgaand aan de Conference League-finale van 2022

AS Roma aast op Conference League-finalist van Feyenoord, ook Farioli mengt zich

dilima1966
2.532 Reacties
806 Dagen lid
15.516 Likes
dilima1966
Yup dat is ajax alle andere clubs verdienen aan ajax spelers behalve ajax zelf het gebeurt niet een keer keer op keer

Arena
229 Reacties
15 Dagen lid
817 Likes
Arena
Je moet niet zo'n onzin verkopen. Rasmussen werd verkocht met winst, Hato idem dito, Hlynsson ook.

Hurricane.
300 Reacties
384 Dagen lid
2.299 Likes
Hurricane.
Weer een speler van ajax die flopt in het buitenland.

12deman
134 Reacties
58 Dagen lid
198 Likes
12deman
Tja Ajax heeft geen geduld. Bij Ajax zijn ze nog niet gewend aan de huidige status. Opleiden, inkopen doorontwikkelen en met winst verkopen. Punten verspelen, leergeld betalen, geen kampioen worden maar investeren. Zijn ze niet goed in. Met een dikke portemonnee spelers halen die al te goed zijn voor de NLcompetitie het Overmars model heeft ze lui en arrogant gemaakt. Ze betalen liever 5mln salaris voor Henderson en het probleem bestaat nog steeds.

ArnoldHoeflaak08
6 Reacties
1.064 Dagen lid
9 Likes
ArnoldHoeflaak08
Zelfs met de afgelopen slechte jaren is Ajax nog steeds ver weg de rijkste club van Nederland Ajax 170 PSV 140 En Feyenoord 130 miljoen euro's dus zo slecht doen ze het nog niet. Geen enkele club verkoopt alle spelers met dikke winst en helaas slagen niet alle Nederlandse spelers bij hun clubs in Europa. In dit geval was deze jongen bij Ajax al gewogen en te licht bevonden. Twente heeft goeie zaken gedaan. Maar het mag toch geen verrassing zijn dat hij in Rome dan niet slaagt. @Hurricane @12deman jullie opmerking klopt dus niet helemaal

Arena
229 Reacties
15 Dagen lid
817 Likes
Arena
@ArnoldHoelaak08: de 2 genoemde "heren" zijn Ajaxhatertjes. Wellicht maakt dat wat duidelijk voor je.

Anass Salah-Eddine

Anass Salah-Eddine
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 23 jaar (18 jan. 2002)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
-
-
2024/2025
Roma
3
0
2024/2025
Twente
18
2
2023/2024
Twente
6
0

