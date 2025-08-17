AS Roma aast op Conference League-finalist van Feyenoord, ook Farioli mengt zich

AS Roma heeft bij Manchester United navraag gedaan naar , zo weet journalist Fabrizio Romano. De linksback ziet de transfer zelf wel zitten, maar heeft ook andere opties, waaronder het FC Porto van Francesco Farioli.

Manchester United en AS Roma zijn al enige tijd in gesprek over een transfer van Jadon Sancho naar Italië. Er zou al een akkoord liggen over een huurdeal met een verplichte koopoptie van 23 miljoen euro, maar een persoonlijk akkoord tussen Sancho en Roma ligt er nog niet. Tijdens de gesprekken is ook de naam van Malacia gevallen.

De 26-jarige Nederlander wordt volgens Romano ook begeerd door Besiktas, terwijl Voetbal International melding maakt van interesse van Porto. La Gazzetta dello Sport bracht hem deze week in verband bracht met Atalanta en eerder viel ook de naam van Celtic als mogelijke nieuwe club voor Malacia, die in de tweede helft van vorig seizoen nog werd verhuurd aan PSV.

AS Roma kent Malacia nog van de Conference League-finale in 2022, toen de vleugelverdediger een basisplek had bij Feyenoord. Malacia heeft bij Manchester United weinig uitzicht op speeltijd. Zijn contract op Old Trafford loopt nog een jaar door.