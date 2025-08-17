Live voetbal 2

AS Roma aast op Conference League-finalist van Feyenoord, ook Farioli mengt zich

Tyrell Malacia voorafgaand aan de Conference League-finale van 2022
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
17 augustus 2025, 12:25   Bijgewerkt: 12:45

AS Roma heeft bij Manchester United navraag gedaan naar Tyrell Malacia, zo weet journalist Fabrizio Romano. De linksback ziet de transfer zelf wel zitten, maar heeft ook andere opties, waaronder het FC Porto van Francesco Farioli.

Manchester United en AS Roma zijn al enige tijd in gesprek over een transfer van Jadon Sancho naar Italië. Er zou al een akkoord liggen over een huurdeal met een verplichte koopoptie van 23 miljoen euro, maar een persoonlijk akkoord tussen Sancho en Roma ligt er nog niet. Tijdens de gesprekken is ook de naam van Malacia gevallen.

Artikel gaat verder onder video

De 26-jarige Nederlander wordt volgens Romano ook begeerd door Besiktas, terwijl Voetbal International melding maakt van interesse van Porto. La Gazzetta dello Sport bracht hem deze week in verband bracht met Atalanta en eerder viel ook de naam van Celtic als mogelijke nieuwe club voor Malacia, die in de tweede helft van vorig seizoen nog werd verhuurd aan PSV.

AS Roma kent Malacia nog van de Conference League-finale in 2022, toen de vleugelverdediger een basisplek had bij Feyenoord. Malacia heeft bij Manchester United weinig uitzicht op speeltijd. Zijn contract op Old Trafford loopt nog een jaar door.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Nieuwe Feyenoorder, nu al, met de grond gelijk gemaakt: ‘Héél vreemd, dit kan toch niet?!’

  • di 12 augustus, 12:52
  • 12 aug. 12:52
Luuk de Jong

Luuk de Jong laat zich al na één minuut zien, Farioli begint goed aan FC Porto-avontuur

  • ma 11 augustus, 23:51
  • 11 aug. 23:51
Ajax-trainer Francesco Farioli

Farioli in tranen tegenover Luuk de Jong na afgelopen Eredivisie-seizoen

  • za 9 augustus, 08:53
  • 9 aug. 08:53
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Tyrell Malacia

Tyrell Malacia
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (17 aug. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Man Utd
3
0
2024/2025
PSV
8
0
2023/2024
Man Utd
0
0
2022/2023
Man Utd
22
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
14
Parma
0
0
0
15
Pisa
0
0
0
16
Roma
0
0
0
17
Sassuolo
0
0
0
18
Torino
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel