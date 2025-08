De Bruyne eerlijk over Lang: ‘Heb niet veel vertrouwen in hem’

en zijn sinds deze zomer ploeggenoten bij Napoli en kunnen in het Nederlands met elkaar communiceren. De buitenspeler maakt naast zijn carrière als voetballer ook regelmatig muziek, waar de Belg al naar heeft geluisterd. Veel vertrouwen heeft De Bruyne niet in de muziekcarrière van Lang, laat hij weten aan Corriere dello Sport.

De Bruyne kreeg deze zomer geen nieuw contract aangeboden bij Manchester City, waardoor hij transfervrij naar een nieuwe club kon vertrekken. De Belg kwam uiteindelijk bij Napoli terecht, waar hij met Romelu Lukaku en de eveneens nieuwe Lang en Sam Beukema de nodige Nederlandstalige spelers tegenkwam. Ook voormalig Ajax-spits Lorenzo Lucca werd naar het Stadio Diego Armando Maradona gehaald.

Bij Napoli leeft er enorm veel vertrouwen in een mooi seizoen, zo ook bij De Bruyne. “Er zijn hier zoveel geweldige jongens en iedereen begrijpt elkaar”, gaat de Belg verder. “Mijn teamgenoten zijn echt leuk en het niveau is hoog. Er zit veel kwaliteit in. Daarom ben ik ook hiernaartoe gekomen: omdat ik in deze club geloof.”

Waar hij in zijn eerste weken vooral met Lukaku optrekt, spreekt de 34-jarige middenvelder ook met Lang. “Of ik ook naar zijn muziek luister? Een beetje, maar ik heb niet veel vertrouwen in hem”, lacht De Bruyne. Onder de artiestennaam Noano bracht Lang de afgelopen jaren vier nummers uit.