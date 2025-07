Noa Lang doet belofte aan Napoli-fans: 'Dat is mijn doel'

wil de supporters van Napoli vermaken. Die belofte doet de excentrieke buitenspeler in gesprek met radiostation CRC. Hoewel Lang moet wennen aan de manier van trainen onder Antonio Conte, garandeert hij de fans van I Partonopei dat hij geen aanpassingstijd benodigd is.

Lang rondde vorige week zijn langverwachte transfer naar Napoli af, dat een bedrag van 28 miljoen neertelde voor de vleugelspeler van PSV. De aanvaller hoopte eigenlijk afgelopen winter al naar Zuid-Italië te verhuizen, maar toen stak de Nederlandse kampioen daar een stokje voor. Een halfjaar later kwam zijn transfer naar Napoli er alsnog van.

Inmiddels heeft Lang zijn eerste trainingen in Napels achter de rug. "Samenwerken met Conte is geweldig, ik vind het leuk om uit mijn comfortzone te stappen", looft Lang de Italiaanse oefenmeester. "In Nederland was de intensiteit lager. Ik denk dat dit soort werk precies is wat je nodig hebt om een betere, completere en sterkere speler te worden."

Toch is de eerste week de aanvaller wel zwaar gevallen. "Ik ben een beetje moe, maar dat is normaal in de voorbereiding. Ik denk dat de training heel goed gaat, ik pas me aan: ik kan niet wachten tot het seizoen begint", aldus de kersverse aankoop van de kampioen van Italië. "Ik denk dat het belangrijk voor ons was om wat minuten in de benen te krijgen na een zware trainingsweek. We creëerden veel kansen, we scoorden alleen niet, maar het was de eerste keer dat we allemaal samen speelden, dus voor nu is het prima."

Voor komend seizoen heeft Lang in ieder geval duidelijke doelen bij Napoli. "Ik wil dat iedereen plezier heeft als ik de bal heb, om de wedstrijden makkelijker te maken voor mijn teamgenoten. Ik wil veel kansen creëren en het leuk maken om mij en het team te zien spelen. Dat is mijn doel", is de 25-jarige rechtspoot duidelijk.

Lang blikt terug op ongelukkig debuut

Afgelopen dinsdag maakte Lang zijn officieuze debuut voor Napoli in een oefenwedstrijd tegen Serie C-club SS Arezzo. De aanvaller veroorzaakte in dit duel een strafschop, die uiteindelijk de 0-2 nederlaag van de Scudetto-winnaar inleidde. "Dat is wat er gebeurt als een vleugelspeler verdedigt! Dat kan gebeuren", besluit hij.

