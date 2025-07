👉 Noa Lang: 'Ik ga Napoli om toestemming vragen om het te blijven doen' 🔗

is zondagmiddag officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst van Napoli. De van PSV overgekomen aanvaller gaf een persconferentie aan de journalisten in Italië en besprak een groot aantal onderwerpen, waaronder zijn activiteiten buiten het veld.

Deze week maakte Lang voor een bedrag van 25 miljoen euro exclusief bonussen de overstap van PSV naar Napoli. "In de winter wilde ik eigenlijk al naar Napoli komen, maar PSV stond dat niet toe”, zegt hij nu. “Dus heb ik gewacht tot het einde van het seizoen. Gelukkig kwam Napoli toen opnieuw. Ik heb er met mijn zaakwaarnemer alles aan gedaan om het rond te krijgen. Het is een droom en een eer om hier te zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Onder Antonio Conte hoopt Lang zich verder te ontwikkelen. “Het eerste woord dat ik hier heb geleerd is ‘moe’, dus dat zegt genoeg. De sessies zijn hier zwaar. In Nederland werd er vooral met de bal getraind en minder op fysiek vlak. Het voetbal daar is anders: je hebt bijna altijd de bal aan je voet. Maar nu is het tijd om een completere speler te worden, ook verdedigend en technisch. Ik voel me hier goed, juist omdat het buiten mijn comfortzone is.”

“Wat voor speler ik ben? Ik hou van dribbelen en schieten, ik scoor graag en ben precies het type speler dat fans graag zien”, stelt hij zichzelf alvast voor. Of hij bang is voor de Italiaanse verdedigers? “Ik word altijd gedubbeld, dus dat ben ik gewend. De verdedigers hier zijn sterk, maar ik denk dat ik goed ben in het afleveren van een bruikbare bal. Ik heb nu twee dagen in de stad doorgebracht en het is geweldig. Het is niet te vergelijken met Nederland.”

Lang wordt door sommigen gezien als opvolger van Khvicha Kvaratskhelia, die afgelopen winter overstapte naar Paris Saint-Germain. “Het stoort me niet dat ik als zijn opvolger word gezien, ik kijk daar niet naar. Ik heb mijn eigen kwaliteiten en weet wat ik in huis heb. Ik besef wat Kvaratskhelia hier heeft neergezet, maar ik wil mijn eigen verhaal schrijven.”

Lang spreekt de ambitie uit om ‘meteen de landstitel te winnen’ met Napoli, dat zich vorig seizoen al kroonde tot kampioen. Hij kan bij zijn nieuwe club Nederlands spreken met Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. “Twee geweldige voetballers. Ze helpen me nu al om beter te worden, en we hebben een goede klik.” Buiten het veld wil Lang ‘gewoon’ blijven rappen. “In mijn vrije tijd rap ik graag. Ik ga de club vragen of ik dat hier ook mag blijven doen.”

➡️ Meer over de transfer van Lang

👉 Noa Lang: 'Ik ga Napoli om toestemming vragen om het te blijven doen' 🔗

👉 Dit zijn de duurste PSV’ers na de transfers van Tillman, Bakayoko en Lang 🔗

👉 Transfer Noa Lang zorgt ook bij Ajax en Feyenoord voor lachende gezichten 🔗