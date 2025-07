Transfer Noa Lang zorgt ook bij Ajax en Feyenoord voor lachende gezichten

heeft zijn langverwachte stap gezet naar Napoli. De excentrieke linksbuiten verlaat PSV voor een bedrag van 25 miljoen euro exclusief bonussen. Ajax en Feyenoord profiteren mee van de transfer.

Lang kon afgelopen seizoen goede statistieken overleggen: de linksbuiten scoorde elf keer en gaf tien assists. De buitenspeler was op zijn dag onverdedigbaar, maar liet het ook weer niet altijd zien. Napoli kon nog wel een linkeraanvaller gebruiken en heeft Lang gecontracteerd. De komende vijf jaar speelt Lang bij de ploeg die enkele maanden geleden Italiaans kampioen werd.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlander speelde tussen 2013 en 2021 voor Ajax, maar uiteindelijk kwam Lang tot slechts veertien duels in Ajax 1. Via een omweg (Club Brugge) speelde Lang zich weer in de kijker van de Nederlandse top. De Amsterdammers hebben mogelijk nog eens spijt gehad, toen ze hem bij PSV zagen spelen, maar krijgen nu wel een mooi bedrag op de rekening gestort. Volgens Fabrizio Romano ontvangt de club uit de hoofdstad 910.000 euro.

Bij Club Brugge en Feyenoord stond Lang minder lang onder contract: de nieuwe aanwinst van Napoli speelde voor 2013 in Rotterdam. Brugge en Feyenoord mogen daardoor wel respectievelijk een bedrag van 280.000 en 210.000 euro bijschrijven.

