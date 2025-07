Langverwachte transfer is daar: Noa Lang tekent voor Napoli

is speler van Napoli. Dat hebben de Italiaanse club en PSV bevestigd via de officiële kanalen. De transfer wordt al sinds de winterse transferperiode verwacht, maar is nu eindelijk rond. Lang tekent een contract van vijf jaar bij de Italiaanse kampioen.

Napoli zag Khvicha Kvaratskhelia, een van de grote uitblinkers in het elftal dat in 2023 ook al kampioen van Italië werd, afgelopen winter een absolute toptransfer maken. Paris Saint-Germain telde maar liefst 70 miljoen euro neer om de Georgiër, bijgenaamd Kvaradona, naar Parijs te halen. In de zoektocht naar een opvolger kwamen I Partenopei uit bij Lang. PSV wilde de linksbuiten echter niet laten gaan en wees het aanbod van 25 miljoen euro af.

Artikel gaat verder onder video

In de maanden die volgden bleven de geruchten aanzwellen. Napoli had immers nog geen vervanger voor Kvaratskhelia binnengehaald. Intussen werd zowel Napoli als PSV kampioen en kwam de transfer van Lang steeds dichterbij. Waar in eerste instantie melding werd gemaakt van een transfersom van 27 miljoen euro, ligt deze volgens Gianluca Di Marzio op 25 miljoen euro exclusief bonussen.

Inmiddels is de medische keuring achter de rug en hebben PSV en Napoli de overgang bevestigd. Lang tekent een contract tot medio 2030 in Zuid-Italië. Zo is er een einde gekomen aan de transfersoap en aan Langs periode in Eindhoven. In twee seizoenen was de aanvaller, die overkwam van Club Brugge, goed voor negentien goals en veertien assists in 63 wedstrijden.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Ultimatum PSV voor De Jong bekend 🔗

👉 Maaskant linkt transfer Gasiorowski naar PSV aan Huijsen 🔗

👉 Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang 🔗