'Napoli nog niet uitgeshopt en aast op peperdure concurrent voor Lang'

moet vrezen voor een geduchte concurrent bij Napoli. Het is namelijk niet uitgesloten dat de Scudetto-winnaar zich andermaal gaat melden bij Manchester City voor . Dat melden diverse Italiaanse media, waaronder Corriere dello Sport. Trainer Antonio Conte wil namelijk dolgraag nog een aanvaller aan zijn selectie toevoegen.

Napoli werd afgelopen seizoen kampioen van de Serie A en is ontzettend ambitieus. I Partonopei trok al flink de portemonnee en haalde onder meer Sam Beukema, Noa Lang, Kevin De Bruyne en Lorenzo Lucca naar Napels. De honger naar vers bloed voor het elftal van Conte is alleen nog niet gestild. Er moet namelijk nog een extra aanvaller naar Napoli komen.

Artikel gaat verder onder video

Een van de kandidaten die hiervoor in beeld is, is Grealish. De aanvaller maakte in de zomer van 2021 voor ruim 117 miljoen euro de overstap van Aston Villa naar Manchester City. Een succes werd deze transfer allerminst, want de Engelsman is inmiddels op het tweede en misschien zelfs derde plan geraakt. In vier seizoenen bij The Citizens kwam de aanvaller tot 157 wedstrijden, waarin hij zeventien maal trefzeker was en 23 assists gaf.

Trainer Pep Guardiola liet onlangs al weten dat de buitenspeler mag vertrekken uit Manchester. "Hij moet weer die vlinders voelen, elke drie dagen een wedstrijd spelen en zijn kwaliteiten opnieuw laten zien", aldus de Spaanse oefenmeester. Mogelijk gaat dat dus gebeuren in Napels. Al is Grealish niet de enige kandidaat voor de kampioen van Italië. Ook Dan Ndoye en Federico Chiesa worden gelinkt aan Napoli.

De kans dat Ndoye naar Napoli gaat is overigens klein, want Bologna zou een vraagprijs van 45 tot 50 miljoen euro hanteren. Ook de niet soepel verlopen onderhandelingen met Napoli over Beukema zouden een transfer in de weg zitten, klinkt het. Chiesa zit in hetzelfde schuitje als Grealish en mag ook zijn heil ergens anders zoeken. Mocht een van deze buitenspelers naar Napoli komen, dan kan Lang rekenen op stevige concurrentie in de voorhoede.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Emoties zichtbaar: Weghorst valt stil na moeilijke vraag van Ajax TV 🔗

👉 ‘De Jong sorteert met nieuwe zaakwaarnemer voor op groot toekomstbesluit’ 🔗

👉 Woerts haalt uit naar voetbalbestuurder: ‘Vreselijke wijsneus’ 🔗