Ajax neemt op één dag afscheid van twee spelers

Ajax neemt per direct afscheid van (18) en Miguel (17). De talentvolle spelers maken de overstap naar Como 1907, een partnerclub van de Amsterdammers.

Het vertrek van het tweetal hing al langer in de lucht, maar Ajax bevestigt het nieuws donderdagmiddag middels de officiële clubkanalen. Beide spelers hadden nog een doorlopend contract in Amsterdam, maar vertrekken nu naar het Italiaanse Como.

Oldenstam trok naar Ajax in 2020, toen hij de overstap maakte van PEC Zwolle. In zijn eerste seizoen maakte de verdediger deel uit van de Onder 17, terwijl hij vorig jaar actief was in de Onder 19. De achttienjarige mocht uiteindelijk zelfs zijn profdebuut maken, toen hij afgelopen seizoen – één minuut voor tijd – mocht invallen namens Jong Ajax in en tegen Dordrecht.

Artikel gaat verder onder video

De zeventienjarige João da Silva laat Amsterdam eveneens achter zich. De linksbuiten speelde sinds seizoen 2022/2023 in de jeugdopleiding van Ajax en kwam vorig jaar uit in de Onder 17. Eerder dit jaar won hij met die ploeg de Olympia Future Cup.