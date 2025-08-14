Live voetbal

Bankzitter van Ajax mag niet vertrekken: 'Kan nog wel eens belangrijk worden'

Ajax-trainer John Heitinga
Luuk van Grinsven
14 augustus 2025, 09:23

Johan Inan verwacht niet dat Oliver Edvardsen (26) deze zomer vertrekt bij Ajax. De linksbuiten, die op dit moment de derde keus is op zijn positie, kan volgens de journalist van het Algemeen Dagblad nog wel eens belangrijk gaan worden voor de Amsterdammers.

Edvardsen bleef in de openingswedstrijd van Ajax tegen Telstar negentig minuten op de reservebank, waarna sommigen zich afvroegen of de toekomst van de aanvaller wel in Amsterdam ligt. Via X maakte Jan-Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, direct korte metten met de geruchten rondom een terugkeer naar Deventer.

Volgens Inan wordt de Noor binnen Ajax ‘niet als overbodig beschouwd’. “Maar dat Edvardsen überhaupt wordt gelinkt aan een transfer, is al zeer opmerkelijk. Begin dit jaar telde Ajax immers nog 3 miljoen voor hem neer. Edvardsen toonde zich met vier goals een prima stand-in voor Mika Godts. Mede daardoor liet trainer Francesco Farioli hem eind april beginnen tegen Sparta. De Noor liep in dat duel echter een knieblessure op”, schrijft de Ajax-volger in een artikel voor het Algemeen Dagblad.

Door de komst van Raúl Moro is Edvardsen echter niet één, maar twee plekken gezakt in de pikorde. Op de linksbuitenpositie beschikken de Amsterdammers namelijk ook nog over Godts. Aan de rechterkant van de aanval lijken Bertrand Traoré en Steven Berghuis de voorkeur te krijgen boven de Noor. “Waarom werkt Ajax dan niet mee aan een vertrek? Omdat het seizoen net is begonnen, de pikorde nog niet in beton is gegoten en ze bij de club voorzien dat Edvardsen nog wel eens belangrijk kan worden”, aldus Inan.

Copa
1.942 Reacties
702 Dagen lid
22.805 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Je MOET goede vervangers hebben, al is het niet zo dat hij wisselspeler is. Met name op rechts heeft Ajax geen goede rechtsbuiten, een die diep gaat en kan scoren. Moro? Dan is links voor Godts en Edvardsen Pure noodzaak om beide te houden. Een blessure als je zoveel moet ballen, de pijp die leeg is, tja dan moet je vervangers hebben die even goed zijn

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Oliver Edvardsen

Oliver Edvardsen
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (19 mrt. 1999)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Go Ahead
14
8
2023/2024
Go Ahead
33
7
2022/2023
Go Ahead
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3

Complete Stand

