Go Ahead Eagles reageert op speculatie over terugkeer Edvardsen

Ajax-speler Oliver Edvardsen
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
11 augustus 2025, 19:13

Oliver Edvardsen gaat niet terugkeren bij Go Ahead Eagles, zo maakt algemeen directeur Jan Willem van Dop duidelijk op X. De Noor moet vooralsnog Raúl Moro en Mika Godts voor zich dulden, dus spoorden fans van de bekerwinnaar hun club aan Edvardsen op huurbasis terug te halen. Volgens Van Dop staat Ajax echter niet open voor een verhuur van de buitenspeler.

Ajax maakte afgelopen winter een bedrag van drie miljoen euro over naar Go Ahead Eagles voor de diensten van Edvardsen. De Noor begon goed in de hoofdstad, met vier doelpunten en een assist in zijn eerste vijftien duels. Hij speelde daarin vooral als invaller. Deze zomer kreeg Edvardsen er met Moro echter nog een concurrent bij, die in de basis mocht beginnen in het openingsduel met Telstar (2-0). Zijn andere concurrent, Godts, kreeg een invalbeurt, terwijl Edvardsen negentig minuten op de bank bleef.

Dat Edvardsen de hele wedstrijd aan de kant bleef, is ook het Go Ahead Eagles-fanaccount GA Eagles Till I Die opgevallen. Gedurende het duel plaatste het account een poll op Instagram met de vraag of andere fans de buitenspeler graag zien terugkeren in De Adelaarshorst. Op X plaatst het account vervolgens een screenshot dat er na vijf uur 719 mensen voor hebben gestemd, wat neerkomt op 96 procent. “Laat maar komen”, luidt het bijschrift.

Deze tweet heeft niet alleen de fans, maar ook de clubleiding van Go Ahead Eagles bereikt. Van Dop voelde zich genoodzaakt hierop te reageren. “Ter info. Ajax staat niet open voor verhuur van Oliver”, maakt de algemeen directeur duidelijk. Een terugkeer van Edvardsen lijkt dus alleen mogelijk als de bekerwinnaar hem definitief overneemt van Ajax.

0 reacties

Oliver Edvardsen

Oliver Edvardsen
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (19 mrt. 1999)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Go Ahead
14
8
2023/2024
Go Ahead
33
7
2022/2023
Go Ahead
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3

Complete Stand

