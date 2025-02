Anass Salah-Eddine krijgt al snel na komst slecht nieuws van AS Roma

heeft in zijn eerste dagen bij AS Roma meteen een tegenvaller te verwerken gekregen. De van FC Twente overgekomen linksback staat niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Europa League, meldt Romapress. staat wél op spelerslijst.

Salah-Eddine kwam na een onrustige winterse transferperiode over van FC Twente. Nadat Twente de verdediger in eerste instantie niet wilde laten gaan, ging de club bij een bod van maximaal tien miljoen euro toch overstag. Toch is de nieuwe aanwinst niet van groot belang bij de Europese ambities van de Italianen, zo blijkt.

Salah-Eddine is één van de vijf spelers die Roma in de transferperiode van januari aantrok. Volgens de UEFA-regels mogen clubs in Europese competities echter slechts drie nieuwe spelers inschrijven in voor de knock-outfase. Salah-Eddine zit daar dus niet bij. Bij AS Roma zijn dat wél Devyne Rensch, die overkwam van Ajax, Pierluigi Gollini (Atalanta) en Victor Nelsson (Galatasaray). Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg) is de andere aanwinst die niet mee zal doen aan de Europa League-wedstrijden.

AS Roma neemt het volgende week donderdag, mét Devyne Rensch, op tegen FC Porto. FC Twente speelt dan tegen het Noorse FK Bodø/Glimt.

