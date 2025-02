Gerald Alders slikt snel na vertrek bij Ajax meteen een teleurstelling bij FC Twente

FC Twente versterkte zich op de slotdag van de winterse transferperiode nog met en de huurling van Ajax vertelde bij zijn presentatie niet te kunnen wachten om zijn opwachting te maken in de Grolsch Veste, maar dreigt de Europese wedstrijden aan zich voorbij te moeten laten gaan. FC Twente haalde vier nieuwe spelers binnen, maar mag er slechts drie inschrijven voor de knock-outfase van de Europa League. Het heeft er veel van weg dat trainer Joseph Oosting Alders gaat teleurstellen.

De jonge Alders (19) was in de eerste seizoenshelft een openbaring bij Jong Ajax. Hij viel regelmatig in positieve zin op en zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt. Francesco Farioli haalde hem in de aanloop naar het uitduel met FK RFS in de Europa League bij de selectie. Alders zat in Letland voor het eerst op de bank bij de hoofdmacht en behoorde ook voor de thuisduels met Galatasaray en Feyenoord tot de selectie. Tot een debuut kwam het weliswaar nog niet, maar het was voor de rechtsback wel een beloning voor zijn goede optredens in de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Twente tast mis bij 'derde keus' van Feyenoord: 'Hij wil niet terug'

Ajax was in de tussentijd echter op zoek naar een nieuwe vleugelverdediger. Devyne Rensch had de club ingeruild voor AS Roma en Farioli zag maar wat graag een vervanger komen. Ajax kwam in de zoektocht uit bij Lucas Rosa, die zowel op de rechter- als linkerflank uit de voeten kan. Dat geldt ook voor Alders, maar met Anton Gaaei, Jorrel Hato, Youri Baas en dus ook Rosa zit Farioli inmiddels ruim in de opties voor de backposities. De verhuur van Alders aan FC Twente kwam dan ook niet helemaal uit het niets. Zeker omdat FC Twente na het vertrek van Anass Salah-Eddine naar AS Roma nog op zoek was naar defensieve versterking.

LEES OOK: Transferperiode leidt tot irritaties bij Arnold Bruggink, die erover in gesprek gaat met PSV

Alders vertelde tijdens zijn eerste interview als FC Twente-speler enorm uit te kijken naar zijn entree in de Grolsch Veste en hoopt gedurende zijn periode in Enschede mooie momenten mee te maken. Daarbij doelde hij onder meer op de ontmoeting tussen Manchester United en FC Twente eerder dit seizoen, toen de Tukkers knap een punt pakten op Old Trafford en misschien wel meer hadden verdiend. Alders zal als jonge voetballer dromen van zulke avonden, maar het is zeer de vraag of die hij in dienst van FC Twente van dichtbij gaat meemaken. Zijn tijdelijke trainer Oosting moet door de drukke transferwindow in Enschede een hard besluit nemen.

𝐊𝐥𝐚𝐚𝐫 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐯𝐨𝐧𝐭𝐮𝐮𝐫 🤝 pic.twitter.com/vLJoKbf8sx — FC Twente (@fctwente) February 4, 2025

Veel offensieve versterkingen voor Oosting

FC Twente verzekerde zich de afgelopen weken van de komst van Naci Ünüvar, Arno Verschueren, Taylor Booth én Alders. Voor Verschueren en Booth legde de huidige nummer zes van de Eredivisie een transfersom op tafel. Omdat FC Twente voor de winterstop worstelde met de invulling van de flanken en onlangs afscheid nam van Mitchell van Bergen - die op huurbasis de overstap maakte naar Sparta Rotterdam - lijkt Booth in ieder geval zeker van een plekje op de A-lijst voor de Europa League. Dat geldt ook voor Verschueren, die als stand-in van topscorer Sem Steijn is aangetrokken. Ünüvar heeft als voordeel dat hij zowel op de links- als rechtsbuitenpositie uit de voeten kan en in geval van nood ook nog achter de spits, waardoor Oosting er goed aan lijkt te doen om hem ook in te schrijven.

© Imago

Dat brengt de teller al op drie nieuwe spelers bij FC Twente. Meer mogen clubs ook niet opgeven voor het vervolg van de Europa League, wat betekent dat Oosting Alders dreigt te moeten teleurstellen. De keuzeheer heeft ondanks het vertrek van Salah-Eddine en ook Mats Rots (verhuurd aan Heracles Almelo) nog voldoende opties voor de backposities. Zo is Bas Kuipers de directe vervanger van Salah-Eddine op de linksbackpositie en zou Ruud Nijstad eventueel ook op die plek uit de voeten kunnen, terwijl Bart van Rooij de eerste keus is op de rechterflank en Juliën Mesbahi en Harry Kuster als vervangers zouden kunnen optreden. Nijstad, Mesbahi en Kuster stonden voor de competitiefase allemaal op de B-lijst.

Update 13.03 uur: 'FC Twente schrijft Alders niet in voor de Europa League'

De bevestiging moet nog volgen, maar volgens Tijmen van Wissing heeft FC Twente inderdaad besloten om Alders niet in te schrijven voor de knock-outfase van de Europa League. Dat schrijft de verslaggever van RTV Oost donderdagmiddag op X.

Bij #fctwente valt Gerald Alders buiten de boot voor wat betreft de Europese wedstrijden. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) February 6, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hlynsson legt uit waarom hij Sparta boven FC Twente verkiest: 'Dat heeft een bepalende rol gepeeld'

Kristian Hlynsson kon naar FC Twente, maar koos vanwege één persoon voor Sparta Rotterdam: "Ik was gelijk enthousiast."