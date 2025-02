FC Twente tast mis bij 'derde keus' van Feyenoord: 'Hij wil niet terug'

heeft een terugkeer naar FC Twente geweigerd, zo beweert ESPN-commentator Vincent Schildkamp. De linksback dreigt weliswaar de derde keus te worden bij Feyenoord, maar wil desondanks niet terugkeren naar de club die hij afgelopen zomer transfervrij verliet.

De 27-jarige Smal had dit seizoen pas acht keer een basisplaats in de Eredivisie en het perspectief richting de laatste maanden van het seizoen is niet veel gunstiger. Nu Quilindschy Hartman terug is van zijn knieblessure, en door de aanwezigheid van Hugo Bueno, heeft Smal forse concurrentie op de linksbackpositie.

Volgens Schildkamp lag bij Twente echter ook geen basisplek voor Smal weggelegd. “FC Twente heeft geprobeerd om Smal te halen als back-up voor de linksbackpositie. Smal dreigt nu derde linksback te worden bij Feyenoord. Ze wilden hem terughuren, maar Smal wilde het niet”, zegt hij bij De Voetbalkantine.

FC Twente heeft na het vertrek van Anass Salah-Eddine naar AS Roma nog maar één echte linksback over in de selectie: Bas Kuipers. Wel kan Michal Sadilek ook uit de voeten op die positie. De achttienjarige linksback Mats Rots wordt momenteel verhuurd aan Heracles Almelo en keert in de zomer terug.

