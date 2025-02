'Priske ziet gewenste versterking niet komen, ondanks doorverkooppercentage van tien procent'

Volgens Fabrizio Romano heeft Feyenoord dinsdag bij FC Porto een bod van zeven miljoen euro op ingediend, maar van een deal lijkt het niet te gaan komen. Het Portugese OJogo meldt niet lang na de berichtgeving van Romano dat FC Porto het bod van Feyenoord heeft geweigerd en niet bereid is mee te werken aan een vertrek van de 23-jarige buitenspeler. Daarmee dreigt de komst van een vleugelaanvaller een erg moeilijk verhaal te worden voor Feyenoord.

De Rotterdammers zetten op de slotdag van de winterse transferwindow vol in op de komst van een extra optie op de flanken. Nadat Romano dinsdag al meldde dat Feyenoord een bod van vijftien miljoen euro op Sindre Walle Egeli van tafel geveegd zag worden door Nordsjaelland, lijkt ook de poging om Borges binnen te halen niet het gewenste resultaat op te leveren. Volgens Romano had Feyenoord zeven miljoen euro over voor de komst van Borges, maar OJogo schrijft dus dat FC Porto dat bod heeft geweigerd. Het zou gaan om een vaste transfersom van vier miljoen euro, waarbij de huidige nummer vier van de Eredivisie bereid zou zijn geweest om een doorverkooppercentage van tien procent op te nemen.

FC Porto zit er echter niet op te wachten op een vertrek van Borges. Hoewel de 23-jarige aanvaller dit seizoen verdeeld over 24 wedstrijden pas 670 minuten in actie kwam, heeft FC Porto de deur gesloten. De transfermarkt is in Portugal al niet meer geopend en bovendien zwaaide de topclub een paar dagen geleden Galeno al uit. De Braziliaan, die bij voorkeur als linksbuiten speelt, kwam de afgelopen maanden tot 32 wedstrijden voor FC Porto. Daarin scoorde hij twaalf keer en verzorgde hij drie assists. Hij maakte eind januari de overstap naar Al-Ahli, dat liefst vijftig miljoen euro voor hem betaalde. FC Porto wil na deze transfer dus niet nóg een vleugelaanvaller laten gaan.

‘Feyenoord en Borges persoonlijk rond’

Een akkoord met Borges zelf lijkt het probleem niet te zijn. Volgens 1908.nl hebben Feyenoord en de aanvaller zelfs al overeenstemming bereikt over een overgang naar De Kuip. Hetzelfde medium meldt echter dat de clubs nog géén deal hebben gesloten. Feyenoord zal haast moeten maken, want de transfermarkt sluit in Nederland om 23.59 uur. Voor middennacht moeten de benodigde papieren zijn ingediend.

