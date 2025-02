Transferperiode leidt tot irritaties bij Arnold Bruggink, die erover in gesprek gaat met PSV

Arnold Bruggink heeft zich gestoord aan de gang van zaken rond de transfer van . De vleugelverdediger rondde maandagavond zijn overgang van FC Twente naar AS Roma af, maar een paar dagen eerder leek het er nog op dat hij naar PSV zou verkassen. Volgens technisch directeur Bruggink had de clubleiding van FC Twente nauwelijks de tijd om ‘rustig het gesprek aan te gaan’, omdat de geruchten al rap in de media verschenen. Daarover heeft de bestuurder dan ook gesproken met PSV.

Vorige week maandag kwam het verrassende bericht naar buiten dat de Eindhovenaren afscheid zouden nemen van Matteo Dams. De Belg beleefde dit seizoen zijn doorbraak bij PSV en was van plan zijn aflopende contract te verlengen, maar toen ontvingen zowel PSV als hij een niet te weigeren aanbod uit Saudi-Arabië. Dams verlengde dan ook niet zijn contract in Eindhoven, maar maakte voor een transfersom van zo’n tien miljoen euro de overstap naar Al-Ahli. PSV schakelde vervolgens snel door en richtte de pijlen op de komst van Salah-Eddine, die indruk maakte bij FC Twente.

De berichten over de interesse van PSV verschenen al heel snel in de media, zo zag Bruggink. “Wat ik wel moeilijk vind in deze wintertransferperiode, is dat het allemaal voor mijn gevoel steeds gekker wordt. Alles komt tegenwoordig metéén naar buiten. Je hebt als club amper tijd om een standpunt in te nemen of om te overleggen”, zo vertelt Bruggink in gesprek met Voetbal International. Volgens de technisch directeur had FC Twente zelfs niet de tijd om ‘rustig’ het gesprek aan te gaan met PSV. “Of er verschijnt van alles in de media. Dat is heel krom. Hebben we het met PSV ook over gehad. Openheid is niet erg, maar er worden nu heel veel dingen als waarheden de wereld in gegooid”, zo spreekt Bruggink duidelijk zijn ergernis uit.

LEES OOK: FC Twente doet opnieuw zaken met Ajax en haalt jonge verdediger naar Enschede

AS Roma ging heel ver voor Salah-Eddine

Van een deal tussen FC Twente en PSV zou het uiteindelijk niet komen. De Eindhovenaren legden wel een aanbieding neer bij FC Twente, maar die voldeed niet aan de eisen van de Tukkers. PSV haakte vervolgens af, waar AS Roma wel bereid was om door te pakken. De Italianen namen, zo vertelt Bruggink, zaterdagavond voor het eerst contact op. “In de nacht van zondag op maandag kwamen ze met een bod. In de loop van maandag zijn we gesprekken gaan voeren. Ze waren bereid om ver te gaan. En toen werd het hectisch.” FC Twente gaf in eerste instantie aan niet mee te willen werken aan een vertrek van Salah-Eddine, maar ging uiteindelijk toch overstag. “Het bedrag dat wij in dit geval in ons hoofd hadden, daar ging Roma zelfs dik overheen. Dan nog weeg je af: verkopen in de winter, ja of nee? Uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat we dit moesten doen”, zo klinkt het.

Salah-Eddine maakte voor een bedrag van maximaal tien miljoen euro de overstap van FC Twente naar AS Roma, nadat de Tukkers hem vorig jaar voor nog geen miljoen euro hadden overgenomen van Ajax. Salah-Eddine speelde in het seizoen 2022/23 al op huurbasis in Enschede. Hij kreeg na dat seizoen de kans bij Ajax, maar kon in het dolende elftal van toenmalig trainer Maurice Steijn geen potten breken en kwam onder diens opvolger John van ’t Schip al helemaal niet meer in de plannen voor. Salah-Eddine speelde uiteindelijk 52 wedstrijden voor FC Twente, waarin hij twee keer scoorde en zes assists gaf.

