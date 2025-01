Matteo Dams vertrekt officieel naar Saudi-Arabië: PSV ontvangt fraaie transfersom

vertrekt naar Al-Ahli, zo maakt PSV bekend op de officiële kanalen. De Belgische verdediger vervolgt zijn carrière in Saud-Arabië en levert de Eindhovenaren een flinke transfersom op. Volgens het Eindhovens Dagblad verkast de linkspoot voor liefst tien miljoen euro.

Dams maakte vorig seizoen met name minuten bij Jong PSV, maar dat was in het afgelopen half jaar wel anders. Peter Bosz hevelde de verdediger, mede dankzij blessures van Fredrik Oppegard, Mauro Júnior en Sergiño Dest, over naar het eerste elftal, waar hij veelvuldig als basisspeler mocht starten. Dams speelde 24 wedstrijden mee in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

De Belg beschikte over een aflopend contract maar zag een langere samenwerking, net als PSV, wel zitten, totdat Al-Ahli ineens om de hoek kwam kijken. De Saudische club had iets minder dan tien miljoen euro over voor de jonge verdediger. Het ED weet dat het gaat om een bedrag van negen miljoen euro + één miljoen euro aan bonussen. Daarnaast zou het financiële plaatje voor Dams een stuk aantrekkelijker worden: naar verluidt zou hij van 2.500 euro in de maand naar 250.000 euro in de maand gaan.

Woensdag werd de transfer beklonken, zo meldt PSV. “Matteo is een kind van de club,” begint Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart. “We zijn trots op de weg die hij heeft afgelegd. We vinden het jammer om afscheid van hem te nemen, want hij is een geliefde speler met veel potentie. Tegelijkertijd gunnen we hem deze stap van harte. We wensen Matteo het allerbeste toe”, sluit hij af.

