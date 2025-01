Kenneth Perez komt met heel ander geluid over transfer Matteo Dams: 'Dat betwijfel ik'

Kenneth Perez kan begrip opbrengen voor de transfer van , die op het punt staat om PSV in te ruilen voor het Saudische Al-Ahli. In Voetbalpraat op ESPN zegt de Deense analist dat de overstap naar het Midden-Oosten niet alleen om financiële redenen aantrekkelijk is voor de Belgische verdediger.

Dams stond volgens diverse media op het punt om zijn komende zomer aflopende contract bij PSV te verlengen - een afspraak voor het tekenmoment zou zelfs al gemaakt zijn - maar is plotseling hard op weg naar de uitgang. Al-Ahli zou in totaal zo'n tien miljoen euro (!) willen betalen voor de linksback, die ook centraal achterin uit de voeten kan. Dams gaat er financieel behoorlijk op vooruit, zo is duidelijk: van een bescheiden inkomen van 2,5 duizend euro per maand gaat de Belg in Saudi-Arabië maar liefst het honderdvoudige (250.000 euro) opstrijken. Dat werd maandag althans gemeld door PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Perez ziet in de transfer van Dams een duidelijk signaal dat de Saudi Pro League geen 'aflopende zaak' is. De steenrijke competitie wist de voorbije jaren grote sterren op leeftijd uit Europa aan te trekken. Zo verkasten onder meer Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Karim Benzema en N'Golo Kanté (Al-Ittihad) en Neymar (Al-Hilal) de voorbije jaren tegen enorme salarissen naar wat voorheen met enig dedain 'de zandbak' werd genoemd. Laatstgenoemde heeft overigens zijn contract laten ontbinden om zijn loopbaan in zijn vaderland te vervolgen bij Santos. Perez zegt: "Het is daar dus niet zo als in China. Die hadden er na een tijdje genoeg geld tegenaan gegooid aan oude spelers. Maar zij gaan nu blijkbaar in hun ogen talentvolle spelers uit Europa halen om de competitie jonger en talentvoller te maken. Dat is een wat breder perspectief", aldus Perez.

"Ik ben weleens cynisch, maar in dit geval niet", vervolgt de analist. "Deze speler kan net zo goed bij Heerenveen spelen als bij PSV. Dat ze een vrij onbekende, twintigjarige speler halen, dat moet hopelijk iets van beleid zijn." Perez geeft toe dat hij niet goed kan inschatten hoe met het niveau in Saudi-Arabië gesteld is: "Ik volg die competitie ook niet heel goed. Ik heb wel een serie gezien op Netflix, die hebben het heel goed gesneden waardoor het fantastisch lijkt. Maar of het echt zóveel minder is dan de Eredivisie, dat betwijfel ik." Toch ziet de oud-speler van onder meer AZ, Ajax en PSV een belangrijk verschil. "De ruimte voor verbetering vanuit de Eredivisie is groter, dan kun je een transfer maken binnen Europa. Die kans is nu wel wat minder. Maar hij heeft zichzelf en zijn familie op deze manier wel verzekerd. Met alle onzekerheden die er zijn in een voetballeven, vind ik dit niet zo'n hele slechte zet." Bovendien kan Dams over twee jaar 'altijd nog' naar een club als Heerenveen, zo denkt Perez.

