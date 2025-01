'PSV denkt aan voormalig Ajax-speler na plotseling vertrek Matteo Dams'

PSV is in de zoektocht naar een nieuwe linksback uitgekomen bij van FC Twente, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano op Instagram. De Eindhovenaren nemen op korte tijd afscheid van en werden eerder al in verband gebracht met van FC Utrecht, maar de Domstedelingen zijn volgens Voetbal International niet bepaald happig om de Marokkaans international deze winter te laten gaan.

Dams, die in de eerste seizoenshelft veel aan spelen toekwam bij PSV, beschikt over een verbintenis die aan het einde van het seizoen afloopt. De Belg leek lange tijd op weg om zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract in Eindhoven. Maandag werd echter duidelijk dat dat er tóch niet van gaat komen: het Saudische Al-Ahli gaat in totaal zo'n tien miljoen euro (!) overmaken om de back over te nemen. Ook voor Dams zelf is de overstap financieel aantrekkelijk: clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) schrijft dat hij bij PSV tot voor kort slechts 2.500 euro per maand verdiende. Al-Ahli betaalt Dams maar liefst 250.000 euro per maand (omgerekend drie miljoen euro per jaar), waarmee hij zijn salaris verhonderdvoudigd (!) ziet worden.

'Utrecht neemt duidelijk standpunt in over PSV-belangstelling in El Karouani'

Maandagmiddag onthulde Mounir Boualin reeds dat PSV in de zoektocht naar een vervanger van Dams belangstelling toont in El Karouani (24). VI schrijft echter dat FC Utrecht niet staat te springen om deze winter afscheid te nemen van de drievoudig international. "Hij wordt gezien als sleutelspeler in wat een heel bijzonder seizoen aan het worden is. FC Utrecht toonde zich juist zo ambitieus deze winter door Sébastien Haller met veel pijn, moeite en gereken op huurbasis los te weken bij Borussia Dortmund. El Karouani laten gaan zou in dat licht bezien tegenstrijdig voelen", schrijft het weekblad. Met het behouden van de linksback hoopt FC Utrecht, momenteel knap derde in de Eredivisie, mee te blijven doen voor een rechtstreeks ticket voor Europees voetbal - misschien zelfs wel in de Champions League. Komende zomer zou de club van trainer Ron Jans wél bereid zijn mee te werken aan een vertrek van El Karouani, wiens contract in 2026 afloopt.

Romano schrijft in zijn Instagram-stories dat ook Salah-Eddine op de radar van PSV is verschenen. De 23-jarige verdediger staat er ook in Duitsland goed op, zo weet de Italiaan: "PSV, 1899 Hoffenheim en VfB Stuttgart tonen ieder belangstelling voor Salah-Eddine in de laatste dagen van de transferperiode. Hij doet het uitstekend bij Twente en clubs willen hem nu vastleggen", aldus Romano. Salah-Eddine is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en zou in Amsterdam uiteindelijk tien wedstrijden in de hoofdmacht spelen. De linksback werd in het seizoen 2022/23 verhuurd aan FC Twente, de Tukkers namen Salah-Eddine in de winterstop van het vorige seizoen voor één miljoen euro definitief over. Dit seizoen kwam de verdediger in alle competities tot 28 wedstrijden in het elftal van trainer Joseph Oosting, waarin hij goed was voor twee goals en twee assists. Het contract van Salah-Eddine bij FC Twente loopt nog door tot medio 2027.

'Twente weet van niets'

RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing schrijft op X dat er bij FC Twente 'geen alarmbellen zijn afgegaan' naar aanleiding van het nieuws over Salah-Eddine. "Dat hij in verband wordt gebracht met grote clubs vindt vaak zijn oorsprong bij het manangement. Twente weet van niets", aldus Van Wissing. Toch zou de club wel rekening (moeten) houden met belangstelling voor de linksback, in de huidige of de volgende transferperiode: "Feit is wel dat hij bezig is aan een goed seizoen en dat hij wel potentie heeft voor een hoger plafond. Dus helemaal stil zal het ook wel niet blijven deze week of de komende maanden", schrijft de journalist.

Over interesse voor Salah-Eddine gaan er geen alarmbellen af bij #fctwente Dat hij in verband worden gebracht met grote clubs vindt vaak zijn oorsprong bij het management. Twente weet van niets.



Feit is wel dat hij bezig is aan een goed seizoen en dat hij wel potentie heeft… — Tijmen van Wissing (@vanwissing) January 28, 2025

