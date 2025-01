Hans Kraay jr. legt schuld van mindere fase PSV bij één speler neer

Bij PSV loopt alles even minder eenvoudig dan tijdens het grootste deel van de seizoenshelft vóór de winterstop. De Eindhovenaren winnen hun wedstrijden moeizaam en krijgen veel goals tegen. Hans Kraay jr. geeft één speler daarvoor de schuld: .

Na de winterstop won PSV drie keer, speelde het eenmaal gelijk en verloor het ook een wedstrijd in alle competities. Vooral het aantal tegendoelpunten valt op: in die vijf duels staat de teller al op dertien.

Hansie Hansie vindt een speler bij PSV daar meer verantwoordelijk voor dan de rest van de selectie: Boscagli. De Fransman staat apatisch te kijken bij de 0-1 van NAC zaterdagavond en werd in de 80e minuut gewisseld. "Boscagli laat zich op een gegeven moment wegzetten en staat totaal verkeerd te dekken. In de zestien is het bijna altijd prijs", stelt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie.

De analist vervolgt: "Het valt echt op dat hij geen sloper is. Dat zal hij ook nooit worden. Dingen die hij niet goed beheerst, wist hij te compenseren door goed te staan. Op dit moment heeft hij het niet." Het is de vraag of Peter Bosz in de moeilijke fase vertrouwen blijft houden in Boscagli. Armando Obispo, die zaterdag voor hem inviel, zou de komende tijd meer kansen kunnen krijgen.

Moet Olivier Boscagli altijd starten bij PSV? Laden... 32.8% Ja, die status heeft hij wel afgedwongen. 37.4% Nee, iedere speler is bij een vormdip te vervangen. 29.8% Nee, even een plek op de bank voor Boscagli is nu een goede oplossing. 131 stemmen

