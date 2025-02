Kassa voor FC Twente én Ajax: Salah-Eddine voor miljoenenbedrag naar AS Roma

FC Twente heeft verkocht aan AS Roma, zo melden de Italianen via de officiële kanalen. De linksback neemt daarmee na één jaar alweer afscheid van de Enschedese club, waar hij zich de voorbije maanden heeft ontpopt tot een van de sterkhouders. In de Italiaanse hoofdstad gaat Salah-Eddine spelen met het rugnummer 34.

De interesse voor Salah-Eddine kwam eind vorige week flink op gang. PSV had vrijdagavond een eerste bod bij FC Twente neergelegd voor de 23-jarige vleugelverdediger. De Eindhovenaren zoeken een vervanger voor Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre). Dit bod werd door technisch directeur Arnold Bruggink van tafel geveegd, aangezien FC Twente niet bereid was om mee te werken aan een tussentijds vertrek van Salah-Eddine.

PSV kreeg al snel concurrentie van AS Roma, dat zaterdag ook een bod uitbracht op de verdediger. In eerste instantie was dit bod niet toereikend genoeg, maar de Giallorossi besloten om niet op te geven. AS Roma was bereid om ver te gaan voor Salah-Eddine en bleef of de deur kloppen bij FC Twente. In de loop van maandag wisten onder meer Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio te melden dat een transfer aanstaande was.

Naar verluidt betaalt AS Roma een transfersom van zo'n acht miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen voor Salah-Eddine. Wat betekent dat FC Twente flink verdient aan de voormalig Ajacied. De Tukkers namens de linkervleugelverdediger in de winter van 2024 voor zo'n 750.000 euro over van Ajax, nu gaat Salah-Eddine dus voor ruim het tienvoudige weg. De transfer legt Salah-Eddine ook geen windeieren, volgens De Telegraaf gaat de linkspoot in Rome ongeveer vier keer meer verdienen dan bij FC Twente. Ook Ajax houdt nog wat over aan de transfer van de verdediger: de Amsterdammers hebben vorig jaar een doorverkooppercentage van tien procent over de winst bedongen.

FC Twente-leiding twijfelde afgelopen zomer over Salah-Eddine

De carrière van Salah-Eddine heeft plotseling een snelle vlucht genomen. Een jaar geleden maakte hij de overstap van Ajax, waar hij op een dood spoor was beland, de overstap naar FC Twente. Bij de Tukkers moest hij Gijs Smal, die afgelopen zomer transfervrij naar Feyenoord vertrok, voor zich dulden. Het leek er lange tijd niet op dat Salah-Eddine die positie zomaar even over zou nemen.

Aan het begin van het seizoen was er bij de technische leiding van de Enschedese club twijfels over de linksback, waardoor Bas Kuipers werd aangetrokken als concurrent. Tegen ieders verwachting in werd de concurrentiestrijd beslist in het voordeel van Salah-Eddine, die zich onder trainer Joseph Oosting ondertussen heeft ontpopt tot een onmisbare basiskracht. De 23-jarige Amsterdammer is een van de sterkhouders van FC Twente en was afgelopen donderdag in het Europa League-treffen met Besiktas de beste man op het veld.

Hoofd Salah-Eddine op hol

Door al het getouwtrek rondom zijn persoon lijkt het hoofd van Salah-Eddine op hol te zijn gebracht, want zondagmiddag bleek dat de linksback 'mentaal niet in staat' was om te spelen. Salah-Eddine reisde nog wel met de spelersbus af naar Deventer, maar eenmaal gearriveerd stapte hij in de auto van perschef Richard Peters en keerde hij weer huiswaarts. De verdediger was vastberaden om een transfer te maken en die heeft hij nu ook gekregen.

Nachtwerk: Roma komt twee uur na verstrijken deadline met verlossend bericht

De deal tussen de Romeinen en de Tukkers is in de nacht van maandag op dinsdag definitief beklonken. AS Roma bevestigde pas na 2.00 uur in de nacht dat Salah-Eddine de overstap maakt. De Italiaanse transferdeadline was op dat moment al verstreken, maar inmiddels zouden alle vinkjes in het Transfer Matching System van de FIFA zijn gezet. Het wachten is nog wel op een officiële bevestiging van FC Twente, maar volgens RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing kan die in de loop van dinsdagochtend worden verwacht.

Bruggink: 'Transfer Salah-Eddine enorm mooi compliment'

Update 8.45 uur: We hebben bovenstaande alinea nog niet getypt, of FC Twente maakt inderdaad melding van de uitgaande transfer van Salah-Eddine. Op de clubsite legt technisch directeur Arnold Bruggink uit waarom de linksback tóch vertrekt uit Enschede: "Alles is in een stroomversnelling geraakt. Soms komt er een bod dat je als club eenvoudigweg niet kunt weigeren. Anass heeft zich afgelopen seizoen geweldig ontwikkeld met deze transfer als gevolg." De beleidsbepaler is ondanks de sportieve aderlating trots op de deal: "Het is een enorm mooi compliment dat een speler van FC Twente een transfer maakt naar AS Roma. We wensen Anass veel succes in Italië", aldus Bruggink.

🤝 Benvenuto a Roma, Anass Salah-Eddine! 🇳🇱



📄 https://t.co/oexIZ0k36J#ASRoma pic.twitter.com/dleCzh9B9i — AS Roma (@OfficialASRoma) February 4, 2025 🔴𝗔𝗻𝗮𝘀𝘀 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗵-𝗘𝗱𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗔𝗦 𝗥𝗼𝗺𝗮

FC Twente en AS Roma hebben een akkoord bereikt over een overgang van Anass Salah-Eddine (23) naar de Italiaanse topclub. Salah-Eddine maakt per direct de overstap naar AS Roma.



👏Anass, bedankt!… pic.twitter.com/EfF9aBwPe9 — FC Twente (@fctwente) February 4, 2025

