'PSV brengt openingsbod uit op Eredivisie-uitblinker en krijgt kraakhelder antwoord'

PSV heeft vrijdagavond een eerste bod op neergelegd bij FC Twente, zo meldt De Telegraaf. Door het vertrek van Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre) zijn de Eindhovenaren naarstig op zoek naar een extra optie voor de linksbackpositie. FC Twente is echter geenszins van plan mee te werken aan een tussentijds vertrek van Salah-Eddine.

PSV werd eerder in verband gebracht Souffian El Karouani (FC Utrecht). Maandagavond meldde transfergoeroe Fabrizio Romano dat ook Salah-Eddine op de radar van de Eindhovenaren is verschenen. De bij Ajax opgeleide verdediger zou daarnaast ook in beeld zijn bij Bundesliga-clubs 1899 Hoffenheiim en VfB Stuttgart.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV krijgt flink bod, maar laat 'te belangrijke speler' niet gaan, die vrede heeft met de situatie

Donderdag, na de 1-0 overwinning op Besiktas waarmee FC Twente zich kwalificeerde voor de tussenronde van de Europa League, ging Salah-Eddine voor de camera's van Ziggo Sport zelf in op de transfergeruchten rond zijn persoon. De back hield vol zelf niet benaderd te zijn, maar op de vraag of hij PSV 'een mooie club' vindt kon hij een grote grijns niet onderdrukken. "Niet alleen PSV, maar een aantal clubs. Maar PSV is een mooie club", klonk het. Zijn trainer Joseph Oosting zei bij dezelfde zender dat hij er alles aan gaat doen om zijn linksback in Enschede te houden: "Daar doe ik mijn bokshandschoenen wel voor aan", lachte de coach.

'Bruggink geeft PSV helder antwoord: We gaan hem niet verkopen'

De Telegraaf bevestigt vrijdagavond dat Salah-Eddine 'openstaat' voor een transfer naar PSV. Dat geldt volgens de krant echter niet voor zijn werkgever: "FC Twente stelt zich op het standpunt deze window in principe niet te willen verkopen." Dat wordt bevestigd door RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing, die op X schrijft dat PSV een 'helder' antwoord heeft gekregen van technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente: "We gaan hem niet verkopen."

PSV heeft zich gemeld voor Anass Salah-Eddine bij #fctwente Maar het antwoord is helder: "We gaan hem niet verkopen", aldus Bruggink. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) January 31, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Veerman geeft ploeggenoot veeg uit de pan: ‘Dit zeg je eigenlijk niet in een interview’

Joey Veerman gooit na de zege van PSV op Liverpool een medespeler voor de bus. Not done, vinden de analisten.