Oosting wil sterkhouder niet kwijt: 'Daar doe ik mijn bokshandschoenen voor aan'

Joseph Oosting is niet van plan om deze winter uit te zwaaien bij FC Twente. De linksback maakt een uitstekende ontwikkeling door bij de Tukkers en was donderdagavond een van de uitblinkers bij de 1-0 overwinning op Besiktas. De oud-Ajacied wordt in verband gebracht met een overgang naar PSV.

Met zijn assist stond Salah-Eddine aan de basis van de winnende treffer van Daan Rots, die De Grolsch Veste tot ontploffing bracht na 76 minuten spelen. "Dat was een hele mooie aanval. Anass trekt hem goed terug en Daan loopt hem technisch goed binnen. De ontwikkeling van Anass is stormachtig", looft Oosting zijn protegé op de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV-doelwit laat zich uit over interesse en lijkt naar transfer te hinten

"Hij moest tactisch nog wel wat leren", weet de oefenmeester van FC Twente. ". Hij moest meer aan staan, meer in zijn focus zijn. Dat hij voetbalvaardig en snel is, dat is mooi. Alleen nu combineert hij dat ook met dingen als 'wanneer ben ik nodig in de opbouw' en 'wanneer moet ik op het middenveld komen'. Die feeling heeft hij ontwikkeld en dat heeft hij zelf gedaan", is Oosting trots.

LEES OOK: Youri Regeer keert definitief terug bij Ajax, transfersom bekend

Salah-Eddine niet onwelwillend tegenover PSV-transfer

PSV is na het vertrek van Matteo Dams naar het Saudische Al-Ahli op zoek naar een linkervleugelverdediger, en een van de kandidaten om de Belg op te volgen is Salah-Eddine. Zelf staat de voormalig speler van Ajax niet onwelwillend tegenover een overstap naar de regerend landskampioen. "Ik zit bij Twente heel goed op mijn plek, maar tegen PSV zeg je geen nee", liet de 23-jarige Amsterdammer donderdagavond weten.

Oosting wil Salah-Eddine niet kwijt

FC Twente is echter niet voornemens om Salah-Eddine, die zich in Enschede heeft ontpopt tot een van de sterkhouders, zonder slag of stoot te laten gaan. Sterker nog: een club die zich nu nog bij de Tukkers meldt voor de linksback, zal eerst langs de trainer van FC Twente moeten. "Daar doe ik mijn bokshandschoenen wel voor aan", aldus een lachende Oosting.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sem Steijn zwijgt, maar dit scheldwoord schreef zijn ploeggenoot op de wedstrijdbal

FC Twente-ster Sem Steijn is met een hattrick ijzersterk begonnen aan 2025.