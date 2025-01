Youri Regeer keert definitief terug bij Ajax, transfersom bekend

Het hing de afgelopen dagen al nadrukkelijk in de lucht, maar de overgang van van FC Twente naar Ajax is vrijdagavond ook definitief beklonken. De middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, heeft in Amsterdam zijn krabbel gezet onder een contract tot de zomer van 2029. Regeer ruilde Ajax anderhalf jaar geleden nog in voor FC Twente. Nu keert hij dus terug in de hoofdstad. Daarmee is een transfersom van naar verluidt 4,3 miljoen euro gemoeid.

Regeer is een goede bekende van Ajax. De middenvelder streek in 2017 neer in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Hij speelde 91 wedstrijden voor Jong Ajax, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht zou het niet komen. Regeer droeg tijdens zijn eerste periode in Amsterdam acht keer het shirt namens het eerste, alvorens hij in de zomer van 2023 de overstap maakte naar FC Twente. De Tukkers telden een kleine miljoen euro neer voor de komst van Regeer. Ajax bedong bij de transfer een terugkoopoptie.

Regeer kwam tijdens zijn eerste seizoen in Enschede tot 38 wedstrijden in alle competities, waarin hij twee keer scoorde en evenveel assists verzorgde. Opvallend was dat trainer Joseph Oosting op bijna alle mogelijke posities op het veld posteerde. Regeer speelde in het shirt van FC Twente als vleugelverdediger, maar ook als defensieve en aanvallende middenvelder. In de eerste wedstrijden van de huidige jaargang vond Regeer zich terug op de backpositie, maar daar bleek hij toch niet helemaal tot zijn recht te komen. Oosting schoof hem een linie naar voren en als middenvelder zou Regeer ook uitgroeien tot basisspeler bij Jong Oranje.

Reactie Kroes

Voor welke positie hij door Ajax nu is teruggehaald, zal moeten blijken. In eerste instantie leken de Amsterdammers in Regeer de vervanger van Devyne Rensch te zien, maar trainer Francesco Farioli ziet in de kersverse aanwinst toch vooral een middenvelder. De kans is groot dat Regeer de komende maanden als tijdelijke ‘noodoplossing’ geldt voor de rechtsbackpositie, nu Rensch is vertrokken naar AS Roma, en hij zich met ingang van het nieuwe seizoen kan gaan richten op het middenveld. Technisch directeur Alex Kroes is in elk geval erg blij met de terugkeer van Regeer. “Youri heeft sinds zijn vertrek uit Amsterdam veel vlieguren kunnen maken bij FC Twente, waarbij hij flinke stappen heeft gezet en een volwassen speler is geworden”, zo vertelt Kroes via de clubkanalen.

“Hij kent de club en weet wat er bij Ajax van je gevraagd wordt”, zo vervolgt de bestuurder. “Hij is direct inzetbaar op meerdere posities en gezien zijn leeftijd is het bovendien een speler waar wij nog jaren plezier aan kunnen beleven. Kortom, wij hebben heel veel vertrouwen in een mooie toekomst samen met hem.” Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad betaalt Ajax 4,3 miljoen euro aan FC Twente. Dat bedrag wordt naar verluidt over vier termijnen overgemaakt aan de club uit Enschede. Regeer heeft in Amsterdam zijn handtekening gezet onder een contract viereneenhalf jaar.

Ajax and FC Twente have reached an agreement on the immediate transfer of Youri Regeer.



Welcome back in Amsterdam, Youri! ⚪️🔴⚪️ — AFC Ajax (@AFCAjax) January 24, 2025

