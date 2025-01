‘Ajax wil naast Regeer nog een rechtsback halen, prioriteit ligt op andere positie’

Ajax wil zich naast met nog een rechtsback versterken, zo geeft clubwatcher Lentin Goodijk aan in Rondje Europa van Voetbal International. Francesco Farioli ziet in Regeer namelijk vooral een middenvelder en zou dus graag nog een rechtsback zien komen. De prioriteit ligt wel nog altijd op het halen van een linksbuiten.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Ajax zich versterkt met Regeer. Woensdag kreeg Farioli op de persconferentie voor de wedstrijd tegen FK RFS al vragen over de aanstaande komst van de middenvelder annex rechtsback. “Hij is een heel goede middenvelder”, gaf de trainer aan. Ook in gesprek met Ziggo Sport herhaalde de trainer dit antwoord wanneer hem werd gevraagd wat hij van Regeer als rechtsback vindt. Daarmee lijkt hij te sneren naar Alex Kroes, die Regeer tegen de zin van Farioli als opvolger van Devyne Rensch wil halen.

In de video van VI gaat Goodijk in op de transfersituatie bij Ajax. “Er zijn heel wat rechtsbacks in beeld geweest als vervanger van Rensch, maar dat zijn allemaal andere types dan Regeer”, legt de clubwatcher uit. “Ik denk dat hij echt een goede versterking voor Ajax kan zijn en hij is fijn in te passen, want hij kent de club goed en is tactisch heel flexibel, alleen Farioli wilde er een specialist als rechtsback bij hebben. Dat is Regeer niet.”

“Hij wordt dus in eerste instantie wat meer voor het middenveld gehaald, omdat daar misschien ook nog wat spelers gaan vertrekken”, gaat Goodijk verder, die stelt dat Regeer alleen in noodgevallen rechtsback kan gaan spelen. “Volgens mij is het de bedoeling dat ze nog een rechtsback gaan halen, alleen is de vraag of dat gaat lukken”, weet de journalist. “Het is nog maar twee weken tot de deadline, er is weinig geld en tot nu toe zijn ze niet heel slagvaardig gebleken. Een linksbuiten heeft wel nog steeds de grootste prioriteit.”

