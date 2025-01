PSV-doelwit laat zich uit over interesse en lijkt naar transfer te hinten

heeft donderdagavond gereageerd op de geruchten rondom een transfer naar PSV. De verdediger van FC Twente is in Eindhoven in beeld om de naar Al-Ahli vertrokken Matteo Dams op te volgen.

PSV werd afgelopen week verrast door de interesse uit Saudi-Arabië voor Dams. De Eindhovenaren zouden het contract van de jonge Belg gaan verlengen, maar zwichtten toch voor een bod van zo’n tien miljoen euro. Nadat in eerste instantie Souffian El Karouani van FC Utrecht werd genoemd, kwam Fabrizio Romano dinsdag met de naam van Salah-Eddine op de proppen.

Nadat FC Twente donderdagavond wist te winnen van Besiktas (1-0) en zich plaatste voor de tussenronde van de Europa League, kwam Salah-Eddine voor de camera van Ziggo Sport. Daar werd hij gevraagd naar een mogelijke transfer naar Eindhoven. “Ik ben zelf niet benaderd”, legt de verdediger desgevraagd uit. “Mijn zaakwaarnemer zorgt daarvoor, dus ik weet het niet.”

Vervolgens krijgt de linksback de vraag of hij PSV een mooie club vindt. “Niet alleen PSV, maar een aantal clubs”, antwoordt Salah-Eddine met een grote grijns op zijn gezicht. “Maar PSV is een mooie club”, beaamt hij vervolgens.

