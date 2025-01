'Napoli vangt bot bij alternatief voor Noa Lang, Anderlecht-speler maakt verrassende keuze'

Napoli lijkt een alternatief voor PSV-aanvaller te hebben gevonden in België. De koploper van de Italiaanse Serie A heeft zich volgens transferjournalist Fabrizio Romano gemeld bij Anderlecht voor de Belgische linksbuiten .

Gisteren (woensdag) werd duidelijk dat Lang in de belangstelling van de Italiaanse topclub staat. Napoli raakte eerder deze winter sterspeler Khvicha Kvaratskhlia kwijt aan Paris Saint-Germain en zou zich zelfs al - zij het via een tussenpersoon - mondeling hebben gemeld in Eindhoven. Technisch directeur Earnest Stewart zou echter resoluut 'nee' hebben gezegd tegen de 25 miljoen euro die Napoli voor Lang over zou hebben. De speler zelf 'baalt' daar volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad van, omdat hij dolgraag de overstap naar de Serie A zou maken. Lang zou zich echter wel 'professioneel' blijven opstellen en niet van plan zijn 'zijn hakken in het zand te zetten' om een winterse transfer te forceren.

Napoli lijkt, afgaande op de berichtgeving van Romano, inmiddels te hebben doorgeschakeld. Volgens de transferjournalist richten de Italianen zich nu op Amuzu (25). Anderlecht zou inmiddels benaderd zijn, beide clubs zouden zelfs al in onderhandeling zijn over de transfersom die Amuzu moet opbrengen. Voor de buitenspeler zou zich eerder deze winter al een onbekende Premier League-club hebben gemeld. Of die nog altijd voor de voormalig jeugdinternational in de markt is, wordt niet duidelijk uit de tweet van Romano.

Amuzu loopt al sinds 2015 rond bij Anderlecht en maakt sinds 2018 officieel deel uit van de eerste selectie van de Belgische topclub. De veertienvoudig international van België Onder-21 staat inmiddels op exact 250 wedstrijden voor Anderlecht en was daarin 28 keer trefzeker, daarnaast was Amuzu ook nog eens goed voor 31 assists. Zijn contract in Brussel loopt komende zomer af.

Opvallende wending: 'Amuzu wijst Napoli af en maakt verrassende transfer'

Update 21.12 uur: De Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri komt donderdagavond op X met een opvallend nieuwtje over Amuzu. De aanvaller zou Napoli hebben afgewezen en zijn zinnen hebben gezet op een overstap naar het Braziliaanse Grêmio. Het enorme salaris dat Grêmio hem biedt, zou de doorslag hebben gegeven. Anderlecht zou maximaal 1,5 miljoen euro tegemoet kunnen zien om het laatste half jaar van Amuzu's contract af te kopen.

🚨🔵 EXCL: Napoli have approached Anderlecht for Belgian winger Francis Amuzu, negotiations started. 🇧🇪



Discussions ongoing over transfer fee for 25 year old winger after Anderlecht were also approached from Premier League club earlier in the window, club sources confirm. pic.twitter.com/Qhj1EKKrCk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

