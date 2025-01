PSV moet vrezen: 'Napoli heeft sterspeler in het vizier'

PSV moet in de slotdagen van de winterse transferperiode nog rekening houden met een mogelijk vertrek van . Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) meldt woensdagochtend dat Serie A-koploper Napoli de 25-jarige buitenspeler in het vizier heeft als opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken sterspeler .

Boualin beroept zich op bronnen in Italië, die hem melden dat Napoli in Lang een 'ideale vervanger' voor de Georgiër ziet. "Het is nog niet duidelijk of de huidig koploper van de Serie A zich al officieel gemeld heeft bij PSV. Volgens deze bronnen is de kans zeker aanwezig dat de Italiaanse grootmacht dat deze window nog gaat doen", schrijft de journalist.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'PSV denkt aan voormalig Ajax-speler na plotseling vertrek Matteo Dams'

Napoli zou 'ver' willen gaan om Lang naar Italië te halen. De club van trainer Antonio Conte heeft echter nóg een hangijzer in het vuur. Napoli is volgens Italiaanse en Engelse media ook in onderhandeling met Manchester United om Alejandro Garnacho in te lijven. De Argentijn heeft echter meer opties om Old Trafford te verlaten: ook Chelsea zou zijn komst wel zien zitten.

LEES OOK: Pep Guardiola laat zich op zijn persconferentie plots kritisch uit over Noa Lang

Lang is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV. De linksbuiten, die eerder actief was voor Ajax en FC Twente, werd in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro overgenomen van het Belgische Club Brugge. Inmiddels staat de twaalfvoudig Oranje-international op 45 officiële duels voor de Eindhovenaren, waarin hij elf keer trefzeker was en tien assists afleverde. Lang ontbreekt woensdagavond wegens ziekte in het laatste duel in de competitiefase van de Champions League, waarin PSV het opneemt tegen het Liverpool van Arne Slot.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zieke’ Noa Lang is vlak voor PSV - NAC met hele andere dingen bezig

Noa Lang ontbreekt wegens ziekte bij PSV - NAC Breda, maar meldt zich vlak voor de aftrap wél op Instagram.