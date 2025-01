'Chelsea klopt bij Manchester United aan voor gevoelige transfer'

Chelsea heeft interesse in Manchester United-aanvaller , meldt The Athletic. Volgens het medium hebben The Blues zelfs al navraag hebben gedaan bij The Red Devils voor een mogelijke overgang van de Argentijnse buitenspeler.

Chelsea, dat in de zomerse transferwindow ook al zaken deed met Manchester United en Jadon Sancho huurde, is op zoek versterking voor op de flanken. De club van trainer Enzo Maresca wed daarbij op meerdere paarden. Naast Garnacho is ook Jamie Bynoe-Gittens van Borussia Dortmund in beeld bij de Engelse grootmacht.

The Ahtletic schrijft dat Garnacho en Bynoe-Gittens niet de enige opties zijn voor Chelsea. Beide twintigjarige aanvallers passen wel uitstekend in het profiel dat de Londenaren overwegen om de selectie van Maresca te versterken. David Ornstein weet te melden dat de gesprekken zich in de beginnende fase bevinden.

Meer mutaties verwacht bij Chelsea

Mogelijk blijft het niet alleen bij het aantrekken van een buitenspeler voor Chelsea. Zo ligt een vertrek van Christopher Nkunku op de loer. De 27-jarige Fransman maakte medio 2023 voor naar verluidt zestig miljoen euro de overstap van RB Leipzig naar Chelsea, maar lijkt terug te keren naar de Bundesliga. The Blues onderhandelen met Bayern München over een transfer van Nkunku, voor wie men zo'n 77 miljoen euro verlangt.

Garnacho eerder gelinkt aan vertrek bij Manchester United

Garnacho, die in 2020 door Manchester United over werd genomen van Atlético Madrid, debuteerde op 28 april 2022 voor The Red Devils. Saillant genoeg was dat tegen Chelsea. Lange tijd stond hij te boek als een van de grotere talenten op Old Trafford, maar inmiddels lijkt een vertrek niet uitgesloten. Zo werd de Argentijnse rechtspoot eerder al gelinkt aan een overgang naar Napoli. Garnacho heeft bij Manchester United nog een contract tot de zomer van 2028.

