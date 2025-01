Matthijs de Ligt overladen met complimenten, Manchester United tweet één woord

ontvangt grote complimenten voor zijn optreden in de FA Cup-wedstrijd tegen Arsenal. De verdediger van Manchester United was met name in de verlenging van grote waarde. Via een strafschoppenserie won Manchester United, dat vanaf een uur in de reguliere speeltijd met tien man op het veld stond.

Volgens analist Mari Melchiot van Viaplay verdient De Ligt ‘honderd procent’ een extra bedankje van zijn ploeggenoten na de spectaculaire wedstrijd. Melchiot toont allereerst een beeld uit de vierde minuut van de verlenging. De Ligt blokte een schot van Declan Rice. “Dit is een over-mijn-lijk-moment. Hij denkt: wat je ook doet, je gaat niet scoren. Ik ben blij dat zijn timing goed is.”

Artikel gaat verder onder video

In de elfde minuut van de verlenging voorkwam De Ligt vlak voor het doel een zeker lijkend doelpunt van Leandro Trossard, nadat Kai Havertz de bal breed legde. “Dit is geen blok, dit is hoog niveau. Dit is niet voor iedereen weggelegd. Dit is timing, slimheid en blijven geloven dat je op tijd gaat komen.”

LEES OOK: Hoe Matthijs de Ligt keer op keer een negatieve hoofdrol opeist sinds Ajax-vertrek

De Ligt vierde zijn interceptie door uitbundig te juichen in het doelnet. “Je ziet het in z’n gezichtsuitdrukking. Die reactie is fantastisch”, zegt analist Cedric van der Gun.

Van de lokale krant Manchester Evening News krijgt De Ligt met een 8 ook een goede beoordeling. "Zelden straalde hij meer autoriteit uit in de lucht. In de verlenging voorkwam hij een doelpunt met zijn interceptie." Ook de London Evening Standard en GOAL geven De Ligt een 8.

Manchester United tweet één woord

Via X laat Manchester United na de wedstrijd kort van zich horen. “Justice”, tweet de club, ofwel: “Rechtvaardigheid.” Daarmee wordt gerefereerd aan de discutabele beslissingen die de arbitrage nam. Halverwege de tweede helft kreeg Arsenal een strafschop nadat Kai Havertz heel licht in contact kwam met Harry Maguire, die woedend was wegens de beslissing van scheidsrechter Andrew Medley. Eerder in de wedstrijd had Medley ook een rode kaart toegekend aan Diogo Dalot, na twee gele prenten.

Justice. — Manchester United (@ManUtd) January 12, 2025

Niet alle arbitrale beslissingen vielen uit in het nadeel van Manchester United. Na het geven van de strafschop was er een opstootje waarin Havertz, Maguire en Gabriel geel kregen voor hun betrokkenheid, waar Manuel Ugarte (Manchester United) eigenlijk een tweede gele kaart had moeten krijgen wegens het duwen van zijn hoofd tegen Havertz. Lisandro Martínzez kwam ook goed weg toen hij de keel van Havertz vastpakte maar daar niet voor gestraft werd. Omdat er geen VAR was bleven de beslissingen van Medley staan en kwamen Ugarte en Martínez ermee weg. Vervolgens nam Ødegaard plaats achter de bal om de penalty te nemen, maar Bayindir pakte de bal knap uit de hoek.

Matthijs de Ligt, appreciation tweet! 👏 pic.twitter.com/OlMhg6yQ7n — The United Stand (@UnitedStandMUFC) January 12, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Robin van Persie wordt 340 kilometer verderop plots toegezongen: 'Ze wrijven het erin'

Robin van Persie werd toegezongen tijdens de bekerwedstrijd tussen Arsenal en Manchester United.