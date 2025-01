Zirkzee beslist penaltyserie: tiental Man United verslaat Arsenal

Manchester United heeft zondagmiddag gewonnen van Arsenal. In de derde ronde van de FA Cup maakten beide teams er na rust een boeiend gevecht van, vol met controversiële beslissingen van de leiding (1-1), waarna een penaltyserie de beslissing moest brengen. Bruno Fernandes maakte de openingstreffer. Gabriel Magalhães verzorgde de gelijkmaker vlak nadat Diogo Dalot met rood het veld moest verlaten. Martin Ødegaard miste vlak na de gelijkmaker een penalty namens Arsenal. In de penaltyserie miste Kai Havertz als enige, waar de beslissende voor United maakte.

Arsenal-trainer Mikel Arteta wijzigde zijn team op drie plaatsen ten opzichte van het midweekse League Cup duel tegen Newcastle United. Gabriel Jesus verving Leandro Trossard, Mikel Merino speelde op de plek van Declan Rice en Thomas Partey moest plaats maken voor Jorginho. Jurriën Timbert stond weer in de basis, deze keer vanaf de rechterkant van de verdediging. Bij Manchester United mocht bekerdoelman Altay Bayindir de plek van André Onana innemen en mocht Alejandro Garnacho het weer eens vanaf de aftrap laten zien. Dat ging ten koste van Amad Diallo, die op de bank begon. Matthijs de Ligt stond ook aan de aftrap, Tyrell Malacia en Joshua Zirkzee namen plaats op de reservebank.

De eerste helft was er een om snel te vergeten. De enige doelpoging tussen de palen in de eerste helft kwam op naam van Kobbie Mainoo, wiens schot van ver makkelijk te pakken was voor David Raya. De tweede helft was al snel leuker dan de eerste toen United in de 51e minuut op voorsprong kwam. Gabriel Magalhães verslikte zich in Garnacho, die daardoor richting het doel van Arsenal op kon stomen. De Argentijn behield het overzicht en legde de bal breed op Fernandes, die vanaf de rand van het strafschopgebied knap raak schoot in de verre hoek: 0-1.

Bruno Fernandes 𝗵𝗮𝗺𝗲𝗿𝘁 heerlijk raak 💥





⚔️ Arsenal 𝐯𝐬. Manchester United



In de 61e minuut kantelde de wedstrijd. Dalot kwam wild in op Merino en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart en dus rood, al leek de Portugees Merino niet te raken. Twee minuten daarna maakte Gabriel zijn fout bij de 0-1 goed door een afgeslagen vrije trap achter Bayindir te schieten: 1-1.

Dalot krijg rood en een minuut later ligt de gelijkmaker al tegen de touwen dankzij Gabriel 🔴





⚔️ Arsenal 𝐯𝐬. Manchester United



In de 69e minuut kreeg Arsenal een strafschop nadat Kai Havertz heel licht in contact kwam met Harry Maguire, die woedend was wegens de beslissing van scheidsrechter Andrew Medley. Na het geven van de strafschop was er een opstootje waarin Havertz, Maguire en Gabriel geel kregen voor hun betrokkenheid, waar Manuel Ugarte eigenlijk een tweede gele kaart had moeten krijgen wegens het duwen van zijn hoofd tegen Havertz. Lisandro Martínez kwam ook goed weg toen hij de keel van Havertz vast pakte maar daar niet voor gestraft werd. Maar omdat er geen VAR was bleven de beslissingen van Medley staan en kwamen Ugarte en Martínez er mee weg. Vervolgens nam Ødegaard plaats achter de bal om de penalty te nemen, maar Bayindir pakte de bal knap uit de hoek.

Zeg het maar: wel of geen penalty? 💬





⚔️ Arsenal 𝐯𝐬. Manchester United

𝗝𝗢𝗦𝗛𝗨𝗔 𝗭𝗜𝗥𝗞𝗭𝗘𝗘 schiet Manchester United ten koste van Arsenal naar de vierde ronde van de FA Cup 👋🏻

In de slotfase kreeg Arsenal kans op kans. Havertz wist de bal van twee meter over te schieten en Declan Rice schoot in kansrijke positie net voorlangs nadat hij eerder al van een meter of vier Bayindir zijn vingertoppen tegen een kopbal zag krijgen. Maar omdat niemand tot scoren kwam moest de beslissing in de verlenging vallen. Ook in de eerste helft van de verlenging kreeg Arsenal veel mogelijkheden, maar wist het niet tot scoren te komen.

In de tweede helft was Zirkzee dicht bij een treffer, maar Raya tikte het bekeken schot ternauwernood uit de korte hoek. Hoewel Arsenal met een man meer speelde leken de krachten langzaam weg te vloeien en leek een treffer voor de thuisploeg steeds verder weg. Omdat United de counters niet om kon zetten in doelpunten moest de beslissing vanaf de strafschopstip komen. In de penaltyserie miste Havertz als enige, Bayindir pakte de bal knap uit de hoek. Zirkzee schoot daarna de beslissende binnen.

Door de overwinning gaat United in de koker van de loting voor de vierde ronde van de FA Cup, die na deze wedstrijd plaats vindt. Komende woensdag speelt Arsenal het pikante duel tegen stadsgenoot en eeuwige rivaal Tottenham Hotspur. gaat komende zondag proberen voor het eerst in zes Premier League wedstrijden weer eens te winnen. Hekkensluiter Southampton komt dan op bezoek op Old Trafford.

