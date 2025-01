Antony wil naar één club en wijst aanbod van Olympiakos direct af

heeft een aanbod van het Griekse Olympiakos Piraeus afgewezen, zo meldt The Mirror donderdagochtend. De Braziliaanse aanvaller van Manchester United heeft geen interesse in een Grieks avontuur, maar is nog wel van plan om deze winter bij The Mancunians te vertrekken.

The Mirror meldt dat Olympiakos Piraeus de Braziliaanse vleugelspeler graag had willen huren van Manchester United. Antony, die zelf zou willen vertrekken bij de Engelse grootmacht, ziet een avontuur bij de koploper van Griekenland echter niet zitten. Antony hoopt op een avontuur dat beter bij hem past.

Als we de Engelse media moeten geloven zou de voormalig aanvaller van Ajax het liefst de overstap maken naar Real Betis, dat ook aan hem wordt gelinkt. Of er sprake is van concrete interesse van de Spaanse club is nog niet duidelijk, maar Antony zou in ieder geval openstaan voor een overstap naar Sevilla.

Real Betis verkocht onlangs aanvaller Assane Diao voor twaalf miljoen aan het Italiaanse Como, waardoor er geld is vrijgemaakt. Real Betis zou de afgelopen drie weken contact hebben gehad met vertegenwoordigers van de Braziliaan. Naast Real Betis zou ook Benfica interesse hebben.

