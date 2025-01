'Manchester United-delegatie naar Italië om uitgaande toptransfer te beklinken'

Een delegatie van Manchester United is volgens Italiaanse media afgereisd naar Milaan om met Serie A-koploper Napoli te onderhandelen over een winterse overstap van . De twintigjarige Argentijn zou zelf al rond zijn met de Italiaanse topclub, United zou de initiële vraagprijs van 70 miljoen euro inmiddels hebben laten zakken.

Garnacho brak onder de in oktober ontslagen Erik ten Hag definitief door bij Manchester United. De rechtsbuiten staat ondanks zijn jonge leeftijd al op 118 officiële wedstrijden voor The Red Devils, en was daarin goed voor 23 doelpunten en veertien assists. Onder Ten Hags opvolger Rúben Amorim is zijn zicht op speeltijd echter vertroebeld: de Portugees zette Garnacho de afgelopen zeven competitiewedstrijden maar één keer in de basis.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Romano meldt 'here we go': Manchester United zwaait Antony tijdelijk uit

Inmiddels heeft Garnacho volgens AreaNapoli zijn jawoord gegeven aan Napoli. De Argentijn zal, mits beide clubs eruit komen, een contract tot medio 2030 gaan ondertekenen in Napels. Garnacho gaat op jaarbasis zo'n vier miljoen euro (exclusief bonussen) opstrijken, zo weet het lokale medium. United heeft de vraagprijs van 70 miljoen euro de afgelopen 24 uur flink laten zakken, waardoor een akkoord inmiddels een stuk dichterbij is gekomen.

'Manchester United sorteert voor op komst topspits'

In ruil voor een lagere transfersom deelt Manchester United mee in de winst als Napoli Garnacho in de toekomst weer zou verkopen. Bovendien zou de Engelse club hebben bedongen komende zomer voorrang te krijgen als Napoli spits Victor Osimhen gaat verkopen. De Nigeriaan, in het seizoen 2022/23 nog een van de grote uitblinkers in het Napoli-elftal dat beslag legde op de landstitel, speelt momenteel op huurbasis bij Galatasaray.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Robin van Persie wordt 340 kilometer verderop plots toegezongen: 'Ze wrijven het erin'

Robin van Persie werd toegezongen tijdens de bekerwedstrijd tussen Arsenal en Manchester United.