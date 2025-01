Romano meldt 'here we go': Manchester United zwaait Antony tijdelijk uit

Manchester United gaat verhuren aan Real Betis, meldt Fabrizio Romano. De Braziliaanse aanvaller was bij The Red Devils op een zijspoor beland. Los Verdiblancos hebben geen optie tot koop bedongen op de vleugelflitser, waarmee hij 'in principe in de zomer weer terugkeert in Engeland.

Antony maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van 95 euro de overstap van Ajax naar Manchester United. In de Premier League kwam de Braziliaan niet echt uit de verf, waardoor een vertrek na 2,5 seizoen logisch is. Nadat eerder Ajax en Olympiakos werden genoemd als mogelijke bestemmingen, maar Real Betis krijgt nu tijdelijk de beschikking over Antony.

"Antony naar Real Betis, here we go", aldus Romano op X. Alle partijen zijn volgens de transferexpert mondeling akkoord over de huurtransfer, waardoor Antony in de komende dagen naar Spanje kan voor de medische keuring. Real Betis heeft in de huurovereenkomst geen optie tot koop bedongen, waardoor de 24-jarige linkspoot komend seizoen gewoon weer wordt terugverwacht bij Manchester United.

Situatie Antony bij Manchester United uitzichtloos

Antony verdiende in 2022 de overstap naar Manchester United nadat hij bij Ajax een uitstekende indruk wist te maken. In 82 wedstrijden voor de Amsterdammers was de Braziliaan goed voor 24 doelpunten en 22 assists. Bij de Mancunians kwam het er nooit uit en dit seizoen belandde Antony dan ook op het tweede plan. Hij begon geen enkele keer in de basis en kwam tot slechts 407 minuten. In totaal speelde Antony 96 wedstrijden voor Manchester United waarin hij twaalf keer scoorde en vijf keer aangever was.

