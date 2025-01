Antony laat zich weer van zijn minste kant zien: 'Dit is super slecht'

blijft schutteren bij Manchester United. De Braziliaanse rechtsbuiten krijgt donderdagavond een niet te missen kans in het duel met Southampton, maar de bal belandt niet in het doel.

Antony kende enkele sterke seizoenen, maar werd vervolgens voor een gigantisch bedrag van bijna 100 miljoen euro overgenomen door The Red Devils. De rechtsbuiten leek weinig momenten echt een succes te worden op Old Trafford. De voorbije tijd werd Antony tevens aan vertrekken gelinkt, zoals een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA.

Momenteel speelt de Braziliaan nog steeds bij Manchester United, als komt hij niet vaak aan spelen toe. Donderdag is Southampton de tegenstander en United heeft het in eigen huis flink lastig met de hekkensluiter. The Saints zijn met een 0-1 voorsprong de rust ingegaan.

Antony wordt gelijk na de 'thee' in het veld gebracht door trainer Ruben Amorim en krijgt vlak voor het uur een niet te missen kans. Typerend genoeg belandt de bal niet in het doel. Viaplay-commentator Leo Driessen vat het als volgt samen: "Binnen... Nee! Hoe is het mogelijk?! Jongen jongen, Antony... Sjongejongejonge. Hij hoeft hem alleen maar binnen te glijden. Dit is niet gewoon slecht, dit is superslecht. Je hoeft hem alleen maar met de punt van de schoen binnen te tikken."

ANTONY THAT IS A SITTER WTAF pic.twitter.com/oo9B44OIVh — Frank🧠🇵🇹 (fan) (@AmorimEra_) January 16, 2025

