Aad de Mos weet hoeveel PSV kan vangen voor Noa Lang: 'Stewart zit in een fauteuil'

Aad de Mos spreekt zich in de 538 Ochtendshow uit over de belangstelling van Napoli in PSV-aanvaller . De trainer in ruste denkt dat de technisch directeur Earnest Stewart een transfersom van 40 miljoen euro uit het vuur zou kunnen slepen.

Woensdagochtend werd duidelijk dat Lang hoog op het verlanglijstje van Napoli staat. PSV zou anderhalve week geleden zelfs al via een tussenpersoon een bod van 'ruim 25 miljoen euro' op de Oranje-international hebben ontvangen, maar dat resoluut van tafel hebben geveegd. Lang zelf heeft zijn zinnen volgens PSV-watcher Rik Elfrink gezet op een overstap naar de koploper van de Serie A en zou 'balen' van de opstelling van PSV, al stelt de aanvaller zich wél professioneel op.

De Mos belt woensdagochtend in bij 538 en laat zijn licht schijnen over de Italiaanse interesse in Lang. De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en KV Mechelen heeft alle begrip voor de opstelling van PSV: "Ze weten dat Napoli omhoog zit. Die willen absoluut kampioen worden met Conte, die trainer, en dat gaan ze ook worden. Maar die zijn die Georgiër met die moeilijke naam kwijt, Kraboleci of zoiets (Kvaratskhelia, red.) en zoeken zo'n type die ook vrijuit kan dribbelen en een mannetje kan passeren."

'Strik erom en veel plezier ermee'

"Dan zit je dus in een fauteuil als Stewart zijnde. Zij moeten en zijn gek op hem, ik denk dat ze de 40 aantikken", spreekt De Mos zich vervolgens uit over het bedrag dat de Eindhovenaren zouden kunnen uitonderhandelen. "Jazeker, strik erom en veel plezier ermee", beaamt de oud-trainer een suggestie van presentator Tim Klijn.

Voor welk bedrag zou jij, als je Earnest Stewart was, Noa Lang naar Napoli laten vertrekken? Laden... 7.1% Onder de 10 miljoen euro 3.1% Voor 10-20 miljoen euro 15.5% Voor 20-30 miljoen euro 46.6% Voor 30-40 miljoen euro 22.5% Voor 40-50 miljoen euro 5.3% Voor meer dan 50 miljoen euro 818 stemmen

