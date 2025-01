René van der Gijp probeerde collega-analist te ontlopen op vakantie

Vandaag Inside-analist René van der Gijp was in 2023 met zijn zoon Nicky van der Gijp op vakantie op Ibiza. De twee onthullen in een video-item van Voetbal International hoe zij collega-analist Aad de Mos destijds probeerden te ontlopen.

René van der Gijp en Nicky van der Gijp waren in de zomer van 2023 samen op vakantie op Ibiza. De Mos was op dat moment toevallig ook op het Spaanse eiland. “Wij waren op vakantie op Ibiza. Dat was tijdens het WK voor vrouwen. Aad de Mos maakte toen de hele dag filmpjes van het WK voor vrouwen”, leidt Nicky van der Gijp de anekdote in.

“Wij zaten in de auto en toen zei René tegen mij: stuur Aad even een berichtje, om te vragen waar hij vanavond gaat eten. Dan gaan wij daar in elk geval niet naartoe. Voor de grap, natuurlijk”, vervolgt Nicky van der Gijp. “Dus wij kwamen ’s avonds in de stad. We gingen even een biertje drinken ergens bij een café. Wie komt daar binnengelopen? Aad de Mos! Je denkt dan dat het niet erger kan…”

René van der Gijp valt vervolgens in: “Wij zaten te eten. Het tafeltje naast ons was voor twee mensen gedekt. Wie gaat daar zitten? Aad de Mos!”, lacht de analist. Nicky van der Gijp: “Zó schitterend. Ook een fenomeen: Aad de Mos.”

