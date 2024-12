René van der Gijp noemt collega-analist ‘de overtreffende trap van zuurheid’

René van der Gijp heeft naar eigen zeggen ‘veel cynisme en negativiteit’ in zich. Dat zegt de oud-voetballer en analist van Vandaag Inside deze week in gesprek met Voetbal International.

Van der Gijp houdt met zijn zoon Nicky van der Gijp een dubbelinterview met het weekblad. De twee verschillen karakterologisch van elkaar. “Mijn vader gooit er vaker zomaar wat uit, ik denk wat langer na over wat ik zeg”, reageert Nicky, die vervolgt: “Dat is niet negatief, dat is juist de kracht van mijn pa. Zijn timing van grappen: bizar goed. Dat heeft bijna niemand. En dat heb ik ook echt niet. Ik was echt een kopie van mijn moeder voordat ik bij mijn vader kwam wonen. Maar nu lijk ik ook deels op mijn vader, hoe ik met dingen omga.”

“Nicky is een lieve en aardige gozer, dat hoor ik van iedereen. Hij is wat zachter”, vult René aan. “Dat heeft hij van zijn moeder, zij was ook zo. Hij is behulpzaam, empathisch. Als er iemand naar mij toe komt met een verhaal, denk ik al snel: hoelang gaat het duren en wat heb ik eraan?”, zegt de oud-aanvaller van onder meet PSV.

“En Nicky heeft niet veel cynisme en negativiteit in zich. Dat is misschien wel het grootste verschil tussen ons”, reageert René, die het cynisme en negativiteit ook terugziet bij collega-analisten in de voetballerij, zoals Johan Derksen, Wim Kieft en Valentijn Driessen. “Dat hebben Johan en ik heel duidelijk wel. Dat is zeker ook een generatieding. Wim Kieft heeft dat ook, die kan heerlijk zuur en cynisch zijn. Valentijn Driessen is de overtreffende trap. Die is over de zuurgraad heen.”

Wanneer keert Vandaag Inside terug?

Van der Gijp geniet momenteel van vakantie. Vandaag Inside is sinds vrijdag 20 december namelijk tijdelijk van de buis. De terugkeer van Van der Gijp en diens collega's Johan Derksen en Wilfred Genee laat echter niet lang op zich wachten. Vanaf maandag 20 januari 2025 wordt de talkshow weer dagelijks uitgezonden op SBS6.

