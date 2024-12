Van der Gijp kraakt Ajax-speler: ‘Als Koeman hem opstelt, boycot ik Oranje’

René van der Gijp vindt dat Francesco Farioli uitstekend presteert in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Ajax. Volgens de oud-voetballer en analist houdt het spelersmateriaal van de Amsterdamse club namelijk absoluut niet over.

Halverwege het seizoen staat Farioli met Ajax tweede in de Eredivisie. De Amsterdammers verzamelden 39 punten in 17 competitieduels, 6 minder dan koploper PSV. “Wat heeft hij nou gehaald?”, refereert Van der Gijp deze week in gesprek met Voetbal International aan de transferzomer van Ajax. “Davy Klaassen zou je normaal nooit halen als je team al staat. Van Bertrand Traoré dacht iedereen: waar begin je aan? Feyenoord en PSV zouden Weghorst niet nemen. Dus ja, kom op.”

Van Weghorst is Van der Gijp in het bijzonder niet onder de indruk. Zijn zoon Nicky stelt in hetzelfde dubbelinterview van Voetbal International dat de spits van Ajax ‘wel goals maakt in Oranje’. “Dus ik zou hem maar gewoon opstellen”, aldus Nicky van der Gijp. Zijn vader rekent echter meteen af met die suggestie: “Dan ga ik niet kijken, lieffie. Dan ga ik Oranje boycotten.”

“Als hij tweede wordt, heeft hij het fantastisch gedaan”, vervolgt de analist van Vandaag Inside zijn verhaal over Farioli. Van der Gijp is ook absoluut niet onder de indruk van de verdedigingslinie van Ajax. “Ik zie Josip Sutalo samen met Youri Baas in het centrum staan. Die laatste zat op de bank bij NEC. Als je dan gewoon je wedstrijdjes wint…”

“De Farioli-maniertjes zijn ook niet mijn maniertjes. Dat gedoe met dat wisselen ook niet”, zegt Van der Gijp over het veelbesproken roulatiesysteem dat de Italiaanse oefenmeester hanteert bij Ajax. “Maar hij doet het gewoon goed, dat mannetje”, voegt de analist daaraan toe.

Wanneer keert Vandaag Inside terug?

Van der Gijp geniet momenteel van vakantie. Vandaag Inside is sinds vrijdag 20 december namelijk tijdelijk van de buis. De terugkeer van Van der Gijp en diens collega's Johan Derksen en Wilfred Genee laat echter niet lang op zich wachten. Vanaf maandag 20 januari 2025 wordt de talkshow weer dagelijks uitgezonden op SBS6.

