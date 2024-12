Minouche van der Gijp komt met groot nieuws over huwelijkscrisis met René

René en Minouche van der Gijp gaan niet scheiden, zo maakt laatstgenoemde bekend in gesprek met Story. Het feit dat Van der Gijp vanaf januari een dag per week vrij is van Vandaag Inside sorteert daarmee het gewenste effect.

Eind november kwam naar buiten dat het huwelijk van René en Minouche van der Gijp in zwaar weer verkeert. Met name de druk van vijf live-uitzendingen van Vandaag Inside per week zou de oud-voetballer lastig maken in de omgang. Woensdag kwam naar buiten dat Van der Gijp inmiddels rond is met Talpa om zijn aflopende contract te verlengen. Daarbij heeft hij het voor elkaar gekregen dat hij vanaf januari iedere woensdag vrij is.

Daarmee lijkt Van der Gijp zijn huwelijk te hebben gered. “Wij gaan niet scheiden”, bevestigt Minouche in gesprek met Story, geciteerd door Mediacourant. “Als dat wél zo zou zijn, dan had ik dat ook eerlijk gezegd. Als het klaar is, is het klaar. Dan moet je daar ook niet moeilijk over doen. Maar dat is dus niet zo.”

Op de dagen dat Van der Gijp in de uitzending van Vandaag Inside zal zitten, leeft Minouche in haar eigen huis. “Ik heb mijn eigen woning altijd aangehouden, dat weet iedereen. Daar ben ik al zolang we samen zijn geregeld te vinden, maar ineens werd dat als reden aangevoerd dat we niet langer samen zouden zijn”, geeft ze aan. “We zijn nog steeds getrouwd en gelukkig. René en ik zien elkaar dagelijks, wandelen samen met de hond, we lunchen. En op de momenten dat we niet samen zijn, belt René me soms wel tien keer op een dag.”

Oude dag in Scheveningen

Van der Gijp had in Scheveningen een nieuw appartement gekocht, waardoor de conclusie werd getrokken dat hij daar in zijn eentje zou gaan wonen. Daar is volgens Minouche niets van waar. “Hij heeft daar een groter huis gekocht en het is de bedoeling dat we daar over een paar jaar, na zijn tv-carrière, samen onze oude dag gaan beleven.” Zolang Van der Gijp nog bij VI zit, wil Minouche alleen de dagen zonder uitzendingen met hem wonen.

