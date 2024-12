Vandaag Inside-gast waarschuwt Van der Gijp: 'Kijk uit, je haalt de kerst niet!'

René van der Gijp wordt vrijdagavond in Vandaag Inside gewaarschuwd door bargast Co Stompé. De darter en darts-analist wordt direct na zijn aankondiging enigszins belachelijk gemaakt door zowel Van der Gijp als Johan Derksen.

"Ik zou één ding niet doen, ik zou Co niet de koekoek laten doen", begint Van der Gijp nadat het applaus voor Stompé is weggestorven. "Hé, kijk uit wat je zegt, want je haalt de kerst niet!", reageert het lijdend voorwerp direct, maar Van der Gijp vervolgt stoïcijns: "Mensen schrikken!". Hélène Hendriks trekt aan de rem: "Dit kan toch niet?", zegt de tafelgast lachend, maar Johan Derksen doet er een schepje bovenop: "Om Co op tv te hebben, moet je een vergunning aanvragen", aldus De Snor.

VIDEO - Co Stompé waarschuwt René van der Gijp: 'Kijk uit wat je zegt, je haalt de kerst niet!'

