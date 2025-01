Mulder en Van Halst keihard voor PSV: ‘Ze mogen van geluk spreken dat…’

Youri Mulder en Jan van Halst zijn niet te spreken over de manier waarop PSV woensdagavond omging met Liverpool. Bij een 3-2 voorsprong tegen tien man van een B-elftal van Liverpool deden de Eindhovenaren aan ‘gallery play’. De analisten sluiten zich donderdag volledig bij Peter Bosz aan, die had aangegeven daar niet van gediend te zijn.

PSV wist woensdag in eigen huis met 3-2 te winnen van een Liverpool dat de nodige sterren spaarde, maar met name de slotfase is bij velen blijven hangen. De Eindhovenaren besloten om tegen de Engelsen, waarbij met name talenten op het veld stonden, ‘gallery play’ tentoon te brengen. Dit schoot bij Bosz in het verkeerde keelgat, die op de persconferentie na afloop van de wedstrijd hard uithaalde naar zijn ploeg.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Streep door de rekening voor PSV: smaakmaker maanden uitgeschakeld met knieblessure

Donderdagavond wordt het moment bij Ziggo Sport ook aangehaald. Na het zien van de beelden van Bosz zegt Van Halst direct ‘ja’. Mulder had voor deze beelden al aangegeven zich hier enorm aan gestoord te hebben en stelt daarnaast de persconferentie van Bosz nog niet gezien te hebben. “Dit doe je niet als je met een man meer staat tegen een C-team, allemaal jonge jongens en je staat bij wijze van spreken toevallig op 3-2”, steekt Mulder van wal. “Ik weet het niet, dit moet je niet doen.”

LEES OOK: 'Napoli vindt alternatief voor Noa Lang op 130 kilometer van Eindhoven'

Wytse van der Goot vraagt Van Halst vervolgens of hij een ‘strafblad had overgehad’ om een einde te maken aan het rondtikken van PSV. Daar gaat de analist direct in mee. “Hier in de hoek”, geeft hij aan wanneer hij Isaac Babadi een balletje met flair langs zijn tegenstander ziet spelen. “Wat dat betreft hebben ze geluk dat ze tegen een jeugdploeg spelen”, gaat Van Halst verder. “Die zijn blij dat ze hier mogen voetballen en daar maken ze misplaatst gebruik van.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Cody Gakpo provoceert voormalig ploeggenoot na doelpunt tegen PSV

Cody Gakpo scoort voor Liverpool tegen zijn oude liefde PSV en zoekt meteen daarna een voormalig medespeler op.