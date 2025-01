Twente voltooit Houdini-act: Daan Rots schiet Tukkers naar tussenronde Europa League

FC Twente heeft op eigen bodem het onmogelijke gedaan in de Europa League. Een doelpunt in de 76e minuut van Daan Rots zorgde voor plaatsing in de tussenronde van de Europa League. De mannen van Joseph Oosting waren gedurende de hele wedstrijd op zoek naar de openingsgoal, die wellicht genoeg zou zijn voor de volgende fase in de competitie. En dat bleek achteraf ook zo. Een geweldige avond voor de supporters in Enschede: 1-0.

FC Twente stond voor een cruciaal duel in de Europa League tegen het Turkse Beşiktaş. De wedstrijd vond plaats op donderdag 30 januari 2025 om 21.00 uur in De Grolsch Veste te Enschede. Voor beide teams stond er veel op het spel in deze laatste speelronde van de groepsfase. Na zeven speelrondes bezette FC Twente de 26e plaats met zeven punten, terwijl Beşiktaş op de 24e plek stond met negen punten. Een overwinning was voor de Tukkers noodzakelijk om zicht te houden op de tussenronde van de Europa League.

De aanloop naar de wedstrijd werd overschaduwd door onvrede onder de Beşiktaş-supporters. Aanvankelijk besloot de Enschedese burgemeester Roelof Bleker dat er geen fans van de Turkse club welkom waren in het stadion vanwege eerder wangedrag. Na overleg en een verzoek van Beşiktaş bij de UEFA werd dit besluit herzien en werden er 600 kaarten beschikbaar gesteld voor de uitfans. Desondanks besloten diverse supportersgroepen, zoals Çarşı Berlin, de wedstrijd te boycotten uit onvrede over het beperkte aantal tickets en de verplichte buscombi vanuit Apeldoorn.

Beide teams waren gebrand op een goed resultaat. FC Twente moest winnen om kans te maken op de tussenronde, terwijl Beşiktaş bij een gelijkspel of overwinning verzekerd was van voortzetting in het toernooi. Gezien de belangen en de recente ontwikkelingen rondom de supporters beloofde het een beladen en spannende avond te worden in Enschede. Voorafgaand aan het duel ontvouwde de fanatieke Twente-aanhang achter een van de doelen in De Grolsch Veste een groot doek met daarop de beeltenissen van Harry Houdini en Hans Klok. De boodschap was duidelijk: de fans hoopten op een miraculeuze ontsnapping op een magische avond.

De wedstrijd begon afwachtend, met beide ploegen die elkaar aftastten. Na een kwartier spelen ondernam Daan Rots een doelpoging voor FC Twente, maar zijn schot ging naast. Enkele minuten later kreeg Michel Vlap een kans; hij dribbelde goed op, maar zijn inzet ging net naast. Ricky van Wolfswinkel probeerde het in de 20e minuut met een schot, maar ook deze poging ging over.

FC Twente bleef aandringen en creëerde in de 23e minuut een grote kans. Sayfallah Ltaief leverde een harde voorzet af, die door Van Wolfswinkel werd ingekopt, maar de bal stuiterde over het doel. In de 27e minuut schoot Bart van Rooij hard op doel, maar Beşiktaş-doelman Mert Günok wist de bal te keren, wat resulteerde in een corner voor Twente.

Beşiktaş kreeg in de 30e minuut zijn eerste grote kans, maar FC Twente-doelman Lars Unnerstall bracht knap redding door de bal weg te boksen. FC Twente bleef druk uitoefenen; Anass Salah-Eddine loste in de 34e minuut een schot dat resulteerde in een corner. Kort daarna ontstond er chaos voor het doel van Günok, maar de bal wilde er niet in. In de 37e minuut ontving Ciro Immobile een gele kaart, waardoor hij een eventuele volgende wedstrijd zou missen. De eerste helft kende vier minuten blessuretijd, maar ondanks de inspanningen van beide teams werd er niet gescoord. De spelers zochten de kleedkamers op met een 0-0 stand.

Het eerste kwartier na rust leverde enkele kansen op voor beide ploegen. Sem Steijn schoot de bal onder andere op de paal. Ondanks meerdere pogingen slaagden beide teams er niet in om het net te vinden. Twente bleef na dit kwartier op zoek naar de openingsgoal, maar de zoektocht verliep moeizaam.

In de 76e minuut kwam de bevrijding voor de Tukkers. Buitenspeler Daan Rots kreeg de bal voor zijn voeten op twaalf meter van het doel en haalde hard uit. De bal verdween achter doelman Günok, waardoor FC Twente een kwartier voor tijd op een cruciale voorsprong kwam. Daarmee stond de ploeg op rozen voor een plek in de tussenronde van de Europa League. Besiktas probeerde in de laatste minuten van de wedstrijd nog de gelijkmaker te scoren, maar zover kwam het niet, en dus is Twente een ronde verder in de Europa League.