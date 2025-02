Steijn zet nieuwe stap naar topscorerstitel, maar baalt ontzettend vanaf de zijlijn

FC Twente en Go Ahead Eagles hebben een belangrijke Overijsselse derby met 2-2 gelijkgespeeld. De score in werd geopend door een binnengevallen voorzet van Evert Linthorst. Na lang op achterstand te hebben gestaan, draaide de wedstrijd met twee doelpunten om binnen enkele minuten. In de blessuretijd maakte Mats Deijl de score weer gelijk via een penalty. Daarmee blijft de strijd in de subtop van de Eredivisie spannend.

Vooraf ging het bij FC Twente vooral om de afwezige Anass Salah-Eddine. De linksback zou volgens FC Twente ‘mentaal niet in staat zijn om te spelen’, aldus Tubantia-journalist Leon ten Voorde. Dit alles na interesse van meerdere clubs, waar AS Roma, zo meldde Tim van Duijn van Voetbal International. De vervanger op linksachter was Bas Kuipers, die tegenover zijn oude ploeg stond.

Artikel gaat verder onder video

Al vrij snel nadat de wedstrijd begonnen was kwam Go Ahead Eagles op voorsprong. In de elfde minuut gaf Evert Linthorst een voorzet, die geen medespeler of tegenstander bereikte, maar tot ieders verbazing wel het net vond. Doelman Lars Unnerstall vergiste zich in de bal en zo stond FC Twente op achterstand in de Adelaarshorst.

LEES OOK: Anass Salah-Eddine is na bod AS Roma 'mentaal niet in staat om te spelen'

De ploeg van Joseph Oosting had het moeilijk, maar kreeg gedurende de eerste helft meer kansen. De twee grootste mogelijkheden waren kopballen van Ricky van Wolfswinkel en Gustaf Lagerbielke. De Belgische doelman van Go Ahead, Jari De Busser, wist daarop uitstekend redding te brengen.

In de tweede helft nam FC Twente meer initiatief, maar het ging moeizaam. Sem Steijn, die zich nog nauwelijks had laten zien, schoot in de 66e minuut de 1-1 binnen. Nadat Victor Edvardsen een enorme kans op het terugpakken van de voorsprong voor Go Ahead vergooide, was het wederom Sem Steijn die wél het doel vond. Binnen twee minuten draaide de topscorer van de Eredivisie de wedstrijd helemaal om met zijn zestiende en zeventiende van de competitie. In minuut 84 werd Steijn naar de kant gehaald.

In de blessuretijd kreeg Mats Deijl een penalty, omdat hij door Naci Ünüvar vastgehouden werd in het strafschopgebied. De rechtsachter van Go Ahead nam de penalty zelf en schoot hem rustig binnen. Zo eindigde deze enerverende Overijsselse derby in een gelijkspel.

Met het delen van de punten blijft de afstand tussen beide ploegen ook gelijk op slechts drie punten. In de strijd om Europese tickets loopt FC Twente, maar ook Go Ahead, iets in op nummer vier Feyenoord, dat in de Klassieker verloor van Ajax. Het verschil is respectievelijk één punt en vier punten.