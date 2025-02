FC Twente shopt bij concurrent en heeft vurig gewenste aanvallende versterking binnen

FC Twente hoopt de voorste linie te versterken met , meldt De Twentsche Courant Tubantia. De Tukkers willen de overgang van de Amerikaan, die bij FC Utrecht niet meer aan spelen toekomt, deze maandag beklinken. De Telegraaf weet te melden dat FC Twente zo'n twee miljoen euro overmaakt naar de club uit de Domstad.

FC Twente was naarstig opzoek naar aanvallende impulsen, omdat de buitenspelers voor de winterstop niet rendeerden. Zo staat zomeraanwinst Sayf Ltaief na achttien competitiewedstrijden op nul treffers en twee assists. Daan Rots heeft achttien duels gespeeld en staat op één treffer en zes assists. Mitchell van Bergen, eind vorige week op huurbasis vertrokken naar Sparta Rotterdam, wist niet tot doelpunten of assists te komen. Tot slot heeft FC Twente nog de beschikking over Younes Taha, maar de jeugdinternational van Marokko is al een tijdlang uit de running met een beenbreuk.

Eerder deze window haalde technisch directeur Arnold Bruggink Naci Ünüvar al naar Enschede, maar door het vertrek van Van Bergen werd de noodzaak om voorin wat te doen groter. Met de aanstaande komst van Booth lijken de Tukkers in ieder geval op aanvallend gebied uitgeshopt deze transferwindow.

Booth maakte in 2022 de overstap van Bayern München naar FC Utrecht en begon sterk bij de Domstedelingen. Dit seizoen komt de tweevoudig Amerikaans international niet in de plannen voor van trainer Ron Jans, ondanks de problemen rechtsvoorin. In 58 wedstrijden voor FC Utrecht was Booth goed voor acht doelpunten en vier assists. FC Twente wil Booth, die een contract heeft tot medio 2026, voor langere tijd vastleggen.

