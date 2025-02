Twente gaat overstag en sluit deal met Roma over Salah-Eddine, Ajax profiteert mee

gaat FC Twente verruilen voor AS Roma, zo melden Matteo Moretto en Fabrizio Romano. Volgens laatstgenoemde ontvangen de Tukkers een bedrag van acht miljoen euro voor de linksback, wat door bonussen nog kan oplopen tot tien miljoen euro.

FC Twente gaat afscheid nemen van Salah-Eddine. Nadat er de gehele transferperiode niks speelde rondom de verdediger, was het vorige week ineens PSV dat interesse in hem toonde. De Enschedeërs leken echter niet van plan om de 23-jarige van de hand te doen en hielden voet bij stuk. Toen Roma zich meldde, vond de linksback dat dit een goede vervolgstap voor hem was en zette hij alles op alles om een transfer ervan te laten komen.

Maandagochtend meldde Tubantia dat Roma, ondanks de onwelwillendheid van Twente, bleef aanzetten voor de verdediger. Dat heeft succes gehad. Maandagmiddag melden Moretto en Romano allebei dat er sprake is van een akkoord over de transfer van Salah-Eddine. De Enschedeërs ontvangen een vast bedrag van acht miljoen euro voor de verdediger, wat middels bonussen nog kan oplopen met twee miljoen euro. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International gaat tien procent van de transfersom naar Ajax, wat voor de bonussen neerkomt op een bedrag van acht ton.

Voor AS Roma is Salah-Eddine alweer de tweede Nederlandse vleugelverdediger die deze transferperiode wordt aangetrokken. Eerder kwam Devyne Rensch al over van Ajax. De rechtsback had een aflopend contract in Amsterdam en wilde per se vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

🟡🔴 Anass Salah-Eddine joins AS Roma from Twente on €8m deal plus €2m add-ons, deal sealed. pic.twitter.com/giA2hAT0it — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025 La Roma chiude per Anass Salah-Eddine. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 3, 2025 Anass Salah-Eddine voor (in totaal) 10 miljoen euro naar AS Roma.



10% is voor Ajax. https://t.co/w6ZjeZwSsR — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) February 3, 2025

