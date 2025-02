FC Twente moet nog altijd vrezen voor vertrek Salah-Eddine: Italiaanse grootmacht blijft pushen

Daags voor het sluiten van de transfermarkt blijft het de vraag of deze transferwindow bij FC Twente blijft. Volgens De Twentsche Courant Tubantia blijft AS Roma pushen in de strijd om de linksback, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak beleeft in Enschede.

De interesse voor Salah-Eddine kwam eind vorige week flink op gang. PSV heeft vrijdagavond een eerste bod bij FC Twente neergelegd voor de 23-jarige vleugelverdediger. De Eindhovenaren zoeken een vervanger voor Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre). FC Twente is echter niet bereid om mee te werken aan een tussentijds vertrek van Salah-Eddine, die vorig jaar in de winterse transferperiode definitief werd overgenomen van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Steijn zet nieuwe stap naar topscorerstitel, maar baalt ontzettend vanaf de zijlijn

Aan het begin van het seizoen was er bij de technische leiding van de Enschedese club twijfels over de linksback, waardoor Bas Kuipers werd aangetrokken als concurrent. Tegen ieders verwachting in werd de concurrentiestrijd beslist in het voordeel van Salah-Eddine, die zich onder trainer Joseph Oosting ondertussen heeft ontpopt tot een onmisbare basiskracht. De 23-jarige Amsterdammer is een van de sterkhouders van FC Twente en was afgelopen donderdag in het Europa League-treffen met Besiktas de beste man op het veld.

LEES OOK: FC Twente shopt bij concurrent en heeft vurig gewenste aanvallende versterking binnen

PSV lijkt na het eerder afgewimpelde bod nog altijd geïnteresseerd in Salah-Eddine, maar heeft inmiddels concurrentie van AS Roma. De Romeinen hebben zaterdag ook een bod uitgebracht op de oud-Ajacied en ook dit bod werd van tafel geveegd door Arnold Bruggink, de technisch directeur van FC Twente. Volgens Tubantia geeft AS Roma niet op in de strijd om Salah-Eddine. De Italiaanse grootmacht zou bereid zijn om ver te gaan voor de linksback. Daarbij is haast geboden voor de Giallorossi, aangezien de transfermarkt in Italië maandagnacht sluit.

Salah-Eddine 'mentaal niet in staat' om te spelen

Door al het getouwtrek rondom zijn persoon lijkt het hoofd van Salah-Eddine op hol te zijn gebracht, want zondagmiddag bleek dat de linksback 'mentaal niet in staat' was om te spelen. Salah-Eddine reisde nog wel met de spelersbus af naar Deventer, maar eenmaal gearriveerd stapte hij in de auto van perschef Richard Peters en keerde hij weer huiswaarts. De verdediger zelf lijkt vastberaden om een transfer te maken deze window, maar FC Twente wil daar allerminst aan meewerken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sem Steijn zwijgt, maar dit scheldwoord schreef zijn ploeggenoot op de wedstrijdbal

FC Twente-ster Sem Steijn is met een hattrick ijzersterk begonnen aan 2025.