AZ knalt uit de startblokken tegen Levski Sofia en gaat naar Conference League

AZ - Levski Sofia
Foto: © Imago
Mingus Niesten
28 augustus 2025, 21:24

AZ heeft donderdagavond definitief de competitiefase van de Conference League behaald. Na een 0-2 overwinning in Bulgarije vorige week, was het ditmaal met 4-1 te sterk voor Levski Sofia.

AZ pakte al snel de leiding tegen Levski Sofia. Een vrije trap van Mexx Meerdink in de derde minuut kwam nog in de muur terecht, waarna Peer Koopmeiners de rebound voor zijn rekening nam. Die werd gekeerd door de doelman van Levski, waarna Ibrahim Sadiq eenvoudig kon binnentikken. Na zes minuten was het al 2-0. Mees de Wit stoomde op aan de linkerflank en stelde Meerdink met een strakke voorzet in staat om te scoren. Vlak voor rust werd de tussenstand nog groter. Een prachtige aanval over veel schijven eindigde bij Meerdink, die breed legde op Sadiq. De buitenspeler kon de bal in een leeg doel schieten, 3-0.

Na rust leek AZ wel wat in slaap gesust en kon Levski iets terugdoen. Toen linksback Maicon een wippertje over de Alkmaarse defensie heen legde, kon Everton Bala de bal langs Rome Owusu-Oduro schieten. De wedstrijd leek toen wat dood te ebben, maar Lequincio Zeefuik mocht in de slotfase zijn doelpuntje nog meepakken. De aanvaller kreeg de buiten net buiten de zestien aangespeeld, draaide mooi weg van zijn directe tegenstander en schoot in de verre hoek raak. Daarmee scoorde hij zijn eerste doelpunt voor de club. Zeefuik bepaalde daarmee de eindstand op 4-1.

Arena
279 Reacties
17 Dagen lid
996 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed gedaan AZ.

jerommeke1973
220 Reacties
1.066 Dagen lid
850 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

FORZA AZ ALKMAAR!!!!!

