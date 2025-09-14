Ajax krijgt in aanloop naar Inter-thuis ineens sneer uit Italië

Bij Internazionale zijn ze absoluut niet bang voor het duel met Ajax van woensdag, zo schetst La Gazzetta dello Sport. De ploeg van John Heitinga wordt omschreven als timide en zou voor de Italianen, ondanks de slechte seizoensstart, geen probleem mogen vormen.

Ajax keert deze week na twee seizoenen afwezigheid weer terug in de Champions League. De Amsterdammers bereikten onder Francesco Farioli de tweede plaats in de Eredivisie en plaatsten zich zodoende voor de belangrijkste Europese competitie. Woensdag treedt Ajax in eigen huis aan tegen Internazionale, dat afgelopen seizoen de finale verloor van Paris Saint-Germain.

De Italianen zijn echter niet goed aan het seizoen begonnen. Na een 5-0 zege op Torino in de eerste speelronde werd er vervolgens twee keer verloren. In eigen huis ging Inter met 1-2 onderuit tegen Udinese, terwijl zaterdag in blessuretijd werd verloren bij Juventus: 4-3. Volgens La Gazzetta dello Sport vormt met name de verdediging van de Champions League-finalist een groot probleem. “Zonder een verdedigingslinie die ook maar enigszins in de buurt komt van fatsoenlijk, heeft Chivu veel problemen. De verdediging van de Nerazzurri had een opknapbeurt nodig, maar dat gebeurde niet.”

Na drie competitiewedstrijden, waarin Inter gemiddeld twee tegentreffers per duels kreeg, wacht nu de eerste internationale wedstrijd van het seizoen. “Hoewel het timide Ajax de vice-kampioen van Italië weinig angst in zou moeten boezemen, voedt het de zorgen in de Inter-wereld”, klinkt het.